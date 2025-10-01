Νεκρή 28χρονη έγκυος στην Άρτα μέσα στο νοσοκομείο

Θρήνος για τη νεαρή κοπέλα. Αναμένεται ΕΔΕ για τα αίτια του θανάτου της.

Σε σοκ η τοπική κοινωνία της Άρτας από τον θάνατο νεαρής κοπέλας η οποία διένυε τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της.

Η 28χρονη είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο πριν από λίγες ημέρες, όμως η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Το τελευταίο 24ωρο οι γιατροί και το προσωπικό έκαναν προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή, όμως η κοπέλα κατέληξε.

Στο νοσοκομείο αναμένεται να διενεργηθεί ΕΔΕ για τα αίτια του θανάτου της.