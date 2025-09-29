«Αερομαχίες» ελεγκτών - κυβέρνησης

Πόλεμος ανακοινώσεων ξέσπασε από την περασμένη Παρασκευή ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, την ώρα που στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» εκατοντάδες πτήσεις έφταναν και αναχωρούσαν με καθυστέρηση, προκαλώντας την ταλαιπωρία χιλιάδων επιβατών.

Στο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας καταγράφονται από την περασμένη Πέμπτη οι περισσότερες πανευρωπαϊκά καθυστερήσεις, όπως έγραφε η «Εφ.Συν.» ήδη από το φύλλο της Παρασκευής. Χθες, Κυριακή και έως τις 19.30, είχε καταγραφεί καθυστέρηση σε συνολικά 518 πτήσεις, την ώρα που η τουριστική κίνηση παραμένει σε υψηλότατα επίπεδα.

Οπως ήταν φυσικό, η Ενωση των αεροελεγκτών (ΕΕΕΚΕ) εξέδωσε ανακοίνωση την Παρασκευή για να εξηγήσει το πρόβλημα που προκαλεί τις καθυστερήσεις. Οι αρμόδιοι από την κυβέρνηση προσπάθησαν να απαντήσουν κατηγορώντας τους εργαζομένους ότι κινητοποιούνται για οικονομικά οφέλη. Ακολούθησε ανταπάντηση των αεροελεγκτών ότι οι πρόσθετες αμοιβές τους είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη και δεν επιβαρύνουν τα κρατικά ταμεία. Και εν μέσω αυτής της αντιπαράθεσης, η κυβέρνηση είχε ήδη κινηθεί δικαστικά για να κηρυχθεί παράνομη η συμμετοχή των αεροελεγκτών στη μεθαυριανή πανελλαδική απεργία.

Υποστελέχωση

Σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση της ΕΕΕΚΕ, οι εκατοντάδες καθυστερήσεις των πτήσεων οφείλονται στην ακραία υποστελέχωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και την έλλειψη σύγχρονου εξοπλισμού ραντάρ. Με αυτά τα δεδομένα εργάζονται με μειωμένα ρεπό και συμφωνία να εξυπηρετούν έως 28 αφίξεις ανά ώρα. Ομως, με βάση την έλλειψη των συστημάτων και την αποτυχία της ΥΠΑ να τηρήσει τις συμφωνίες και να ανανεώσει τον εξοπλισμό, καταλήγουν να πιέζονται υπερβολικά για να εξυπηρετήσουν ακόμη και 36 αφίξεις ανά ώρα. Ετσι, αποφάσισαν πλέον να τηρούν τη συμφωνία και να εξυπηρετούν έως 28 πτήσεις, ενώ ταυτόχρονα κατηγορούν τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα ότι αρνείται να τους συναντήσει.

Ακολούθησαν αρχικά αναφορές του υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου στη Βουλή ότι η ΥΠΑ λειτουργεί υποδειγματικά (!) και η κυβέρνηση ενισχύει τον φορέα, αλλά λίγες ώρες αργότερα ο υπουργός Χρ. Δήμας εξαπέλυσε επίθεση λέγοντας ότι έχουν θεσπιστεί πολύ σημαντικές διατάξεις για τους αεροελεγκτές, οι οποίοι για την υπερεργασία που προσφέρουν αμείβονται έως και με 120.000 ευρώ ετησίως.

Ο υπουργός Μεταφορών Χρίστος Δήμας | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Υπουργικό καρφί

Για τις μεγάλες καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έχει προκαλέσει και την καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο κ. Δήμας επανέλαβε στην ΕΡΤ για ακόμη μία φορά ότι υλοποιείται σχέδιο 364 σημείων. Για τις καθυστερήσεις των πτήσεων ανέφερε αρχικά ότι υπάρχει συμφωνία με τον κλάδο, ότι υπεγράφη κοινή υπουργική απόφαση «με το υπουργείο Οικονομικών για την επιπλέον αποζημίωση της υπερεργασίας, όπως επίσης και για την ωριαία αποζημίωση που λαμβάνουν για εκπαιδευτικούς σκοπούς». Στο τέλος όμως πέταξε το καρφί ότι «ζητούν επιπλέον χρήματα» αφού ανέφερε το ποσό των 120.000 ευρώ ετησίως για έναν έμπειρο ελεγκτή.

Στην ανταπάντηση, η ΕΕΕΚΕ δήλωσε απογοήτευση και έκπληξη για τις δηλώσεις του υπουργού και τόνισε ότι δεν τον έχουν συναντήσει μετά τον περασμένο Ιούνιο και ενώ του το ζήτησαν την 1η Σεπτεμβρίου, εκείνος τους παραπέμπει στους συνεργάτες του. Χαρακτηρίζουν αποπροσανατολιστική την αναφορά στο ύψος του μισθού, «με τρόπο μάλιστα που τεχνηέντως διογκώνει τα νούμερα ώστε να μην έχουν καμία σχέση με τις καθαρές απολαβές μας, οι οποίες (όπως και ο υπουργός παραδέχεται) φορολογούνται και δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, ενώ καταβάλλονται από τους χρήστες του εναέριου χώρου και μάλιστα το 90% προέρχεται από ξένες αεροπορικές εταιρείες».

Στη συνέχεια οι αεροελεγκτές παραθέτουν στοιχεία του ευρωπαϊκού οργανισμού Eurocontrol βάσει των οποίων η Ελλάδα είναι 33η σε κόστος μισθοδοσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (σε σύνολο 38 παρόχων) ανά ώρα πτήσης, παρότι είναι πέμπτοι σε παραγωγικότητα. Τονίζουν ακόμη ότι το μπόνους που θεσμοθετήθηκε φέτος δόθηκε σε μια προσπάθεια να καλυφθεί η γύμνια της ΥΠΑ, ενώ «σημαντικό μέρος των αεροελεγκτών έχει αρνηθεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα υπερεργασίας αδιαφορώντας για το ποσό». «Το 2026 ενδέχεται να μη συμμετάσχουμε συνολικά ως κλάδος. Αυτό δεν έχει προβληματίσει το υπουργείο;», αναρωτιέται η ΕΕΕΚΕ.