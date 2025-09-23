Συγκινητικές στιγμές στο Σύνταγμα: Μαθητές λυκείου στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι [φωτό+βίντεο]

Τα παιδιά εκδήλωσαν έμπρακτα την στήριξή τους στον απεργό πείνας δίνοντας του κουράγιο να συνεχίσει τον αγώνα του για την αλήθεια.

Ξεχειλίζει από αλληλεγγυή ο αγώνας που δίνει για 9η μέρα ο απεργός πείνας και πατέρας θύματος του εγκλήματος των Τεμπών, Πάνος Ρούτσι, ο οποίος ζητά την εκταφή του γίου του με μοναδικό σκόπο να βρει την αλήθεια για το θάνατο του γίου του.

Σήμερα, μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου αλλά και του 2ου Προτύπου Λυκείου πήραν την πρωτοβουλία να επισκεφθούν στο Σύνταγμα τον κ. Ρούτσι και να του δώσουν κουράγιο για τη μάχη του, προκαλώντας ρίγος συγκίνησης αλλά και ελπίδα.

Τα παιδιά του Λυκείου αγκάλιασαν τον απεργό πείνας και στην συνέχεια σε κύκλο τραγούδησαν για τα Τέμπη εκδηλώντας αγνή και ειλικρινή στήριξη σε έναν πατέρα που δεν έχει κοιμηθεί ήσυχος εδώ και 2 χρόνια.