Νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι

Συνεχίζεται το κύμα συμπαράστασης στον πατέρα-απεργό πείνας, που σήμερα βρίσκεται στην 9η ημέρα του αγώνα του ζητώντας να ικανοποιηθεί το αυτονόητο δικαίωμα για εκταφή του γιου του, που σκοτώθηκε στα Τέμπη.
Ανάλογη είναι η επιθυμία και άλλων συγγενών θυμάτων, σε μια χρονική περίοδο που πληθαίνουν οι φωνές που κάνουν λόγο για συγκάλυψη της αλήθειας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τις αρμόδιες αρχές.
Την ίδια στιγμή, προκλητική φαίνεται να είναι η στάση της Δικαιοσύνης, με τον Άρειο Πάγο να νίπτει τας χείρας του, ανακοινώνοντας πως «δεν έχουμε δικαίωμα παρέμβασης για την εκταφή νεκρών στα Τέμπη», παρόλο που ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να παραγγείλει σχετική διερεύνηση, πολλώ δε μάλλον αφού υπάρχουν ανοιχτές δικογραφίες σε βάρος ιατροδικαστών.
Την Τετάρτη εκ νέου στο Σύνταγμα
Οι πολίτες ξανακατεβαίνουν στον δρόμο, λίγες ημέρες μετά την μεγαλειώδη συγκέντρωση αλληλεγγύης της Κυριακής στον Πάνο Ρούτσι.
Το κάλεσμα έχει ανακοινωθεί για την Τετάρτη στις 6:30 το απόγευμα στο Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή και δίπλα στο άτυπο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών, όπου άλλοι δύο άνθρωποι αυτή τη στιγμή κάνουν απεργία πείνας, στηρίζοντας τον κ. Ρούτσι.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής Αλληλεγγύης, η απεργία πείνας «είναι υπόθεση όλων μας».
Αναλυτικά το κάλεσμα
Π. ΡΟΥΤΣΙ: Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
Συγκέντρωση Αλληλεγγύης: Τετάρτη 24/9, 18:30, Σύνταγμα
Από τις 14 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου θύματος των Τεμπών Ντένις, κάνει απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη. Εκεί όπου έχει στηθεί το ανεπίσημο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών και για την πάνδημη απαίτηση για Δικαιοσύνη και τιμωρία των ενόχων.
Ο Π. Ρούτσι ζητάει το αυτονόητο: να επιτραπεί η εκταφή και εξέταση της σορού του γιου του. Ώστε να μπορέσει να γίνει μια πραγματική έρευνα για τα αίτια του θανάτου και, κατ' επέκταση του δυστυχήματος.
Αυτό το νόμιμο αλλά και στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμα του Π. Ρούτσι, το απορρίπτει μέχρι στιγμής η δήθεν «Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη». Με αυτόν τον τρόπο, συμβαδίζει με τις μεθοδεύσεις και εντολές της κυβέρνησης για ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ. Μετά από τόσα και τόσα «μπαζώματα», πριν από μερικές μέρες, με εξόφθαλμα προκλητικό και εξοργιστικό τρόπο, έγινε προσπάθεια να κλείσει άρον άρον μια δικογραφία 60.000 σελίδων, με ένα πόρισμα που βγάζει λάδι την κυβέρνηση και τους ενόχους.
Από την πρώτη μέρα, η Αστυνομία επιχείρησε να τρομοκρατήσει τον απεργό πείνας, ζητώντας του δήθεν «εξακρίβωση στοιχείων» και δείχνοντας ότι θέλει να σταματήσει την «ενοχλητική» δράση του. Τον υπερασπίστηκαν αποφασιστικά επί τόπου άλλοι συγγενείς θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και ο κόσμος που περνάει από το Σύνταγμα.
Όπως έχει πει ο ίδιος: «Αντί να βλέπουμε μια δικαιοσύνη που θα έκανε σωστά τη δουλειά της, βλέπουμε τα πάντα να μπαζώνονται από την πρώτη μέρα… ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΦΥΓΩ. ΘΑ ΜΕΙΝΩ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ».
Η συνεχιζόμενη αντίσταση των συγγενών των θυμάτων, οι μεγάλες κινητοποιήσεις όπως στις 28 Φεβρουαρίου 2025, δείχνουν ότι η κοινωνική απαίτηση για Οξυγόνο και Δικαιοσύνη δε θα υποχωρήσει! Μπορούμε και πρέπει να τιμωρήσουμε τους ενόχους των Τεμπών και της Συγκάλυψης, αλλά και της ακρίβειας, της φτώχειας, των σκανδάλων, της καταστολής.
Να στηρίξουμε έμπρακτα τον Π. Ρούτσι, κάνοντας την απεργία πείνας του ένα κέντρο αγώνα και συντονισμού.
Να προχωρήσουμε στις επόμενες μεγάλες κινητοποιήσεις. Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από την κοροϊδία των κυβερνητικών, επίσημων και στημένων «επιτροπών», «πορισμάτων» και «θεσμών». Το καθεστώς της Συγκάλυψης μπορεί και πρέπει να σπάσει στην πράξη, με τους αγώνες μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
