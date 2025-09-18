Πατέρας δίπλα στον πατέρα: Κι άλλος απεργός πείνας στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

Την ώρα που ο Πάνος Ρούτσι δίνει μάχη για τη δικαίωση του παιδιού του και για όλα τα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών, πραγματοποιώντας απεργία πείνας έξω από τη Βουλή για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, ένας πατέρας ξεκινά από σήμερα κι ο ίδιος απεργία πείνας, όπως γράφει η ομάδα «Μέχρι Τέλους».
Σύμφωνα με ανάρτηση της ομάδας, ο κ. Δημήτρης στέκεται στο πλευρό του κ. Ρούτσι από την πρώτη ημέρα, κάθεται μαζί του στο σημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, εκεί όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό έγκλημα.
Ο κ. Δημήτρης αποφάσισε να σταθεί έμπρακτα στον αγώνα του πατέρα του Ντένις, γνωστοποιώντας πως από σήμερα, Πέμπτη, ξεκινάει απεργία πείνας.
«Θα σταθώ δίπλα σου, Πάνο, στον αγώνα που ξεκίνησες Μέχρι Τέλους· για τον Ντένι σου, για τα υπόλοιπα 56 θύματα των Τεμπών, για το μέλλον αυτής της χώρας και για το μέλλον των δικών μου παιδιών», είπε.
Σημειώνεται πως ο κ. Ρούτσι έχει ξεκινήσει απεργία πείνας από την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ζητώντας μόνο την εκταφή του παιδιού του, αίτημα της οικογένειας που έχει απορρίψει ο εφέτης ανακριτής Λάρισας.
Αναλυτικά η ανάρτηση του «Μέχρι Τέλους»
Τέταρτη ημέρα απεργίας πείνας ξημερώνει σήμερα για τον κ. Πάνο Ρούτσι, πατέρα του Ντένις, ενός από τους 57 δολοφονημένους της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στα Τέμπη!
Από την πρώτη κιόλας μέρα της απεργίας, πλήθος κόσμου έσπευσε στο σημείο για να του συμπαρασταθεί, να τον αγκαλιάσει, να τον συλλυπηθεί, να του ευχηθεί δύναμη και να του δώσει κουράγιο για τον δύσκολο αγώνα που έχει μπροστά του.
Πέρασαν και πολιτικοί, ατομικά ή με την παράταξή τους, φυσικά μόνο από την αντιπολίτευση.
Οι εκπρόσωποι του πολιτικού συστήματος, όπως πάντα, απόντες. Τρία χρόνια τώρα ζουν στον δικό τους κόσμο.
Ανάμεσα όμως σε όσους στάθηκαν δίπλα του, εμείς ξεχωρίσαμε τον κύριο Δημήτρη, που βλέπετε στη φωτογραφία της ανάρτησής μας.
Ξέρετε γιατί;
Γιατί ως πατέρας κι εκείνος, από την πρώτη μέρα, τη Δευτέρα, απέδειξε πως ό,τι είπε, το εννοεί:
«Θα σταθώ δίπλα σου, Πάνο, στον αγώνα που ξεκίνησες Μέχρι Τέλους· για τον Ντένι σου, για τα υπόλοιπα 56 θύματα των Τεμπών, για το μέλλον αυτής της χώρας και για το μέλλον των δικών μου παιδιών».
Εχθές το πρωί (Τετάρτη 18/9) καθώς επέστρεψε στην Αθήνα και ήρθε στο Σύνταγμα, μας ανακοίνωσε ότι από σήμερα θα σταθεί έμπρακτα στον αγώνα του Πάνου Ρούτσι, ξεκινώντας κι εκείνος απεργία πείνας υποστηρίζοντας έτσι πιο έμπρακτα τον αγώνα του.
Πατέρας δίπλα στον πατέρα.
Άνθρωπος δίπλα στον άνθρωπο.
Ο κόσμος μας δεν θα αλλάξει ΠΟΤΕ όσο καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, στην άνεση του καναπέ μας, πίσω από μια οθόνη κινητού και κάνοντας απλά μια κοινοποίηση.
Η Δικαιοσύνη θα έρθει μόνο όταν ΟΛΟΙ ενωθούμε και απαιτήσουμε τα αυτονόητα!
Μαζί με τις οικογένειες των 57 δολοφονημένων των Τεμπών.
Στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
Όσοι δεν θέλουν, ας παραμείνουν θεατές.
Εμείς έχουμε επιλέξει τον προορισμό μας εδώ και μήνες. Δεν φεύγουμε από τον στόχο μας ούτε στιγμή.
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ
