Ξεκινά απεργία πείνας και δίψας πατέρας θύματος των Τεμπών

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, ενός από τα 57 θύματα του εγκλήματος στα Τέμπη, προχωρά από σήμερα (15 Σεπτεμβρίου) σε απεργία πείνας και δίψας, ως μέσο πίεσης και αγανάκτησης με τις διαδικασίες Δικαιοσύνης και κυβέρνησης.
Ο ίδιος παραμένει στο σημείο που είναι γραμμένο το όνομα του γιου του, στο άτυπο μνημείο μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη στη Βουλή.
Από τις πρώτες μέρες του εγκλήματος, ο κ. Ρούτσι αγωνίζεται μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς για να δικαιωθούν τα παιδιά τους, ωστόσο, όπως δήλωσε στο documentonews.gr, «αντί να βλέπουμε μια δικαιοσύνη που θα έκανε σωστά τη δουλειά της, βλέπουμε τα πάντα να μπαζώνονται από την πρώτη μέρα».
«Δεν πιστεύω ότι όλων τα χέρια ήταν βουτηγμένα στα μπαζώματα για αυτό και απευθύνομαι σε αυτούς. Αν έχουν λίγη ευαισθησία οφείλουν να δουν το θέμα μας. Εγώ δεν πρόκειται να φύγω από εδώ. Θα μείνω μέχρι τέλους», σημείωσε ο κ. Ρούτσι.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας