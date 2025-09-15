Ξεκινά απεργία πείνας και δίψας πατέρας θύματος των Τεμπών

Από σήμερα, ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στο σημείο που είναι γραμμένο το όνομα του γιου του, στο άτυπο μνημείο μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη στη Βουλή • «Τα πάντα μπαζώνονται από την πρώτη μέρα, θα μείνω εδώ μέχρι τέλους».

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, ενός από τα 57 θύματα του εγκλήματος στα Τέμπη, προχωρά από σήμερα (15 Σεπτεμβρίου) σε απεργία πείνας και δίψας, ως μέσο πίεσης και αγανάκτησης με τις διαδικασίες Δικαιοσύνης και κυβέρνησης.

Ο ίδιος παραμένει στο σημείο που είναι γραμμένο το όνομα του γιου του, στο άτυπο μνημείο μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη στη Βουλή.

Από τις πρώτες μέρες του εγκλήματος, ο κ. Ρούτσι αγωνίζεται μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς για να δικαιωθούν τα παιδιά τους, ωστόσο, όπως δήλωσε στο documentonews.gr, «αντί να βλέπουμε μια δικαιοσύνη που θα έκανε σωστά τη δουλειά της, βλέπουμε τα πάντα να μπαζώνονται από την πρώτη μέρα».

«Δεν πιστεύω ότι όλων τα χέρια ήταν βουτηγμένα στα μπαζώματα για αυτό και απευθύνομαι σε αυτούς. Αν έχουν λίγη ευαισθησία οφείλουν να δουν το θέμα μας. Εγώ δεν πρόκειται να φύγω από εδώ. Θα μείνω μέχρι τέλους», σημείωσε ο κ. Ρούτσι.