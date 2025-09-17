Συγκέντρωση συμπαράστασης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι

Με διαδικασίες-εξπρές θέλει να προχωρήσει το έργο της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών το καθεστώς Μητσοτάκη… Μέσα σε διάστημα μόνο 7 ημερών από όταν παρέλαβε τις 60.000 σελίδες της δικογραφίας, ο εισαγγελέας της υπόθεσης (προφανώς, χρήσιμο κομμάτι της ελεεινής δικαστικής κλίκας και αυλικός του Μητσοτάκη) κατάφερε και έβγαλε συμπέρασμα! Η εισαγγελική αυτή πρόταση είναι σαν πρωθυπουργικό διάγγελμα του Μητσοτάκη: καταλήγει ότι φταίει ο σταθμάρχης, δεν υπήρχαν εύφλεκτα υγρά στην εμπορική αμαξοστοιχία, δεν υπάρχουν περαιτέρω κατηγορίες πέραν από πλημμελήματα, με τους υπουργούς Αχ. Καραμανλή, Τριαντόπουλο κ.ά. να μένουν προκλητικά στο απυρόβλητο. Οι συγγενείς των θυμάτων, που φωνάζουν για την κραυγαλέα απουσία απαραίτητων στοιχείων στη δικογραφία, βρίσκονται σε δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση για την κακοστημένη παρωδία, που η κυβέρνηση και το καθεστώς προσπαθούν να στήσουν αυτά τα 2,5 χρόνια. Για όλες αυτές τις προκλήσεις και την αδικία, ο Π. Ρούτσι έχει ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας στην πλατεία Συντάγματος: αίτημά του η εκταφή και εξέταση της σορού του γιου του, ενός από τα θύματα, πράγμα που έχει απορρίψει η «ανεξάρτητη» αστική «Δικαιοσύνη».

Μετά τις 28/2, όλος ο λαός γνωρίζει ότι το έργο της συγκάλυψης ξεκινάει από την κυβέρνηση δολοφόνων του Μητσοτάκη. Είναι μια χούφτα από παράσιτα και μαφιόζους. Οι «δικοί τους» ζουν μέσα σε απόλυτη αυθαιρεσία και ανομία, κλεψιά, αρπαγή δημοσίου πλούτου, ατιμωρησία. Είναι το ίδιο καθεστώς της Ακρίβειας, των Ιδιωτικοποιήσεων, των Δολοφονιών και Σκανδάλων, μια κυβέρνηση που βρωμάει σαπίλα και που προσπαθεί να ρίξει την ελληνική κοινωνία στην απόγνωση της δήθεν «σταθερότητας» και του ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική». Μια κυβέρνηση που δε διστάζει να παραχωρεί όλη τη χώρα για τα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ισραήλ, να δίνει δεκάδες δισ. για εξοπλισμούς, να μάς βάζει βαθιά στα πολεμικά μέτωπα και να μας κάνει «οικόπεδο» και «χώρο αναψυχής» των δολοφόνων Σιωνιστών. Με νομοθετήματα και δικαστικές αποφάσεις, προσπαθούν να τσακίσουν ένα-ένα κάθε εργασιακό και κοινωνικό δικαίωμα και κατάκτηση της Μεταπολίτευσης: Όπως με την προσπάθεια κατάργησης του 8ώρου, τη 13ωρη εργασία, την αρπαγή του δικαιώματος των εργαζομένων στην άδεια κ.λπ. Όπως με το πογκρόμ ενάντια στη νεολαία, με την καταστολή και τα ιδιωτικά ψευτο-«πανεπιστήμια»: εκεί, όπου δεν υπάρχουν ούτε καν προγράμματα σπουδών, κάποιοι άλλοι «φραπέδες» και «χασάπηδες», κουστουμαρισμένοι ως «πανεπιστημιακοί», συμπληρώνουν επάξια το σκάνδαλο των Ferrari και Posche των μπουμπουκιών του ΟΠΕΚΕΠΕ… ΜΜΕ, Δικαστές, Κοινοβούλιο πάνε χέρι-χέρι για να προχωρήσουν αυτά τα εγκλήματα, στήνοντας ένα «παρασύνταγμα» μόνο για τους πλούσιους, που πετάει στο περιθώριο και στην ακραία φτώχεια εργαζόμενους, νεολαία, φτωχά λαϊκά στρώματα. Ενώ μια γελοία κοινοβουλευτική «αντιπολίτευση» δείχνει απλώς «υπεύθυνη στάση», μήπως γίνουν κάποια στιγμή οι «προοδευτικοί» διάδοχοί του Μητσοτάκη, οι νέοι εκλεκτοί των αστικών ελίτ.

Ως εδώ! Να τους διώξουμε! Εργαζόμενοι, νεολαία, φτωχοί, έχουμε δείξει ότι έχουμε τη δύναμη! Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι σε αποδρομή, «αποζητάει» την ήττα της μέσα από μαχητικούς αγώνες στον δρόμο. Η 28/2 είναι «φάρος» για το πως μπορούμε να ξεσηκωθούμε και να παλέψουμε για την αξιοπρέπειά μας. Η απαίτηση για Οξυγόνο και Δικαιοσύνη δε θα υποχωρήσει! Μπορεί να φουσκώσει ξανά, σε ένα ορμητικό ποτάμι, που θα ενωθεί με τους μικρούς και μεγάλους αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Με έναν αγώνα διαρκείας με απεργίες, καταλήψεις, διαδηλώσεις παντού να πάμε μέχρι τέλους, μέχρι την ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και την πραγματική τιμωρία των ενόχων. Το δίκιο επιβάλλεται στους δρόμους, όχι στις δικαστικές αίθουσες των διεφθαρμένων! Για να διεκδικήσουμε να επιστρέψουν τα τρένα πίσω στο δημόσιο και να χτυπηθεί το μεγάλο «σκάνδαλο» της Ιδιωτικοποίησης των πάντων – αυτό που πραγματικά «πονάει» το καθεστώς, που βρίσκεται πραγματικά «ρίζα» των Τεμπών και όλων των άλλων εγκλημάτων και καταστροφών. Έτσι μπορούμε να τιμωρήσουμε τους ενόχους των Τεμπών και της Συγκάλυψης, των Σκανδάλων χωρίς τέλος και χωρίς πάτο, της Ακρίβειας, Φτώχειας και Καταστολής, όλων των κρατικών, νεοφιλελεύθερων εγκλημάτων, δολοφονιών και καταστροφών.

Να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι των Τεμπών

Αλληλεγγύη στον απεργό πείνας Π. Ρούτσι – Να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά του

Τα τρένα τώρα πίσω στο δημόσιο – ΣΤΟΠ στις Ιδιωτικοποιήσεις

Κάτω η κυβέρνηση των δολοφόνων του Μητσοτάκη – ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ