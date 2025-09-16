Σύνταγμα: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι

Συγκέντρωση πραγματοποιεί την Τρίτη στις 20.00 στην Πλατεία Συντάγματος η πρωτοβουλία «Μέχρι Τέλους» / #μέχρι_τέλους, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον Πάνο Ρουτσι, πατέρα του 22χρονου θύματος των Τεμπών Ντένις Ρούτσι, ο οποίος από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου πραγματοποιεί εκεί απεργία πείνας και δίψας απαιτώντας την αποδοχή του αιτήματός του για εκταφή και εξέταση της σορού του γιου του, ένα αίτημα που οι αρμόδιες δικαστικές αρχές έχουν απορρίψει. Στόχος είναι να στηριχθεί ο αγώνας του κ. Ρούτση και να παραμείνει ζωντανό το αίτημα για δικαιοσύνη για τα θύματα του εγκλήματος. Στις 23.18, ώρα ακριβώς κατά την οποία έγινε η σύγκρουση των συρμών, θα ακουστούν τα ονόματα των θυμάτων, σε μια συμβολική υπενθύμιση ότι η τραγωδία δεν πρέπει να ξεχαστεί και ότι οι υπαίτιοι πρέπει να λογοδοτήσουν.

Τα μέλη της πρωτοβουλίας γνωρίστηκαν στις πρώτες πορείες διαμαρτυρίας για τα Τέμπη παίζοντας μουσική, και σταδιακά συγκρότησαν αυτή την σταθερή ομάδα δράσης. Το όνομα της συλλογικότητας προέρχεται από την υπόσχεση που έδωσαν στον εαυτό τους και στους γονείς των θυμάτων ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους «μέχρι τέλους» – μέχρι να αποδοθούν οι ευθύνες και να υπάρξει πλήρης δικαίωση. Οι δράσεις τους περιλαμβάνουν συμμετοχή σε διαδηλώσεις, καλλιτεχνικές και μουσικές παρεμβάσεις, καθώς και συνεχή παρουσία σε εκδηλώσεις μνήμης. Με κεντρικό τους μήνυμα «να μην ξεχαστεί, να αποδοθεί δικαιοσύνη», δηλώνουν ότι θεωρούν καθήκον όλων των Ελλήνων να μη σιωπήσουν και να μην αφήσουν την τραγωδία να ξεχαστεί.