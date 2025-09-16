Σύνταγμα: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι

Συγκέντρωση πραγματοποιεί την Τρίτη στις 20.00 στην Πλατεία Συντάγματος η πρωτοβουλία «Μέχρι Τέλους» / #μέχρι_τέλους, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον Πάνο Ρουτσι, πατέρα του 22χρονου θύματος των Τεμπών Ντένις Ρούτσι, ο οποίος από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου πραγματοποιεί εκεί απεργία πείνας και δίψας απαιτώντας την αποδοχή του αιτήματός του για εκταφή και εξέταση της σορού του γιου του, ένα αίτημα που οι αρμόδιες δικαστικές αρχές έχουν απορρίψει. Στόχος είναι να στηριχθεί ο αγώνας του κ. Ρούτση και να παραμείνει ζωντανό το αίτημα για δικαιοσύνη για τα θύματα του εγκλήματος. Στις 23.18, ώρα ακριβώς κατά την οποία έγινε η σύγκρουση των συρμών, θα ακουστούν τα ονόματα των θυμάτων, σε μια συμβολική υπενθύμιση ότι η τραγωδία δεν πρέπει να ξεχαστεί και ότι οι υπαίτιοι πρέπει να λογοδοτήσουν.
Τα μέλη της πρωτοβουλίας γνωρίστηκαν στις πρώτες πορείες διαμαρτυρίας για τα Τέμπη παίζοντας μουσική, και σταδιακά συγκρότησαν αυτή την σταθερή ομάδα δράσης. Το όνομα της συλλογικότητας προέρχεται από την υπόσχεση που έδωσαν στον εαυτό τους και στους γονείς των θυμάτων ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους «μέχρι τέλους» – μέχρι να αποδοθούν οι ευθύνες και να υπάρξει πλήρης δικαίωση. Οι δράσεις τους περιλαμβάνουν συμμετοχή σε διαδηλώσεις, καλλιτεχνικές και μουσικές παρεμβάσεις, καθώς και συνεχή παρουσία σε εκδηλώσεις μνήμης. Με κεντρικό τους μήνυμα «να μην ξεχαστεί, να αποδοθεί δικαιοσύνη», δηλώνουν ότι θεωρούν καθήκον όλων των Ελλήνων να μη σιωπήσουν και να μην αφήσουν την τραγωδία να ξεχαστεί.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας