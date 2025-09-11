Δύο νεκροί στο φρικτό τροχαίο της Ολυμπίας Οδού

Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών από το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη την Πέμπτη το βράδυ στην Ολυμπία Οδό Αθηνών - Πατρών, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο πως ένα ακόμα από εμπλεκόμενα άτομα που είχε τραυματιστεί, κατέληξε στο νοσοκομείο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.
Όπως είναι γνωστό, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, στην Ολυμπία Οδό στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα.
Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ένα ΙΧ πήγε να προσπεράσει μεγάλου κυβισμού αγροτικό αυτοκίνητο και συγκρούστηκε μαζί του. Αποτέλεσμα ήταν να τυλιχθεί στις φλόγες το ΙΧ και να βρει τραγικό θάνατο ο οδηγός του, ο οποίος ανασύρθηκε απανθρακωμένος. Όπως μεταδίδει το thebest.gr, τα αίτια της σύγκρουσης διερευνά η Τροχαία Εθνικών Οδών.
