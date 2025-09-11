Αθήνα, 28°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
28°C
28.5° 26.2°
1 BF
60%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
25°C
26.1° 23.6°
1 BF
65%
Πάτρα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.0° 27.0°
1 BF
65%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
19.9° 19.9°
1 BF
94%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
22°C
21.9° 21.9°
2 BF
68%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.3° 24.3°
1 BF
62%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
20.4° 20.4°
2 BF
52%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.7° 24.7°
2 BF
53%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
23°C
24.9° 22.8°
2 BF
56%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
42%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
2 BF
50%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
25°C
27.7° 24.7°
0 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
27.0° 25.9°
1 BF
89%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
2 BF
47%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
28°C
28.4° 28.3°
2 BF
52%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 25.8°
3 BF
68%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
25°C
24.8° 24.8°
0 BF
41%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.5° 21.3°
0 BF
81%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
24°C
24.2° 24.2°
2 BF
77%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.0° 18.0°
2 BF
84%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
Πάτρα
Τα πρώτα πλάνα από τη φωτιά του τροχαίου στην Ολυμπία Οδό | tempo24.gr

Τροχαίο δυστύχημα στην Ολυμπία Οδό - Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες [βίντεο]

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Δύο αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού συγκρούστηκαν στην Ολυμπία Οδό στο ύψος της Παναγοπούλας με έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ένα ΙΧ πήγε να προσπεράσει μεγάλου κυβισμού αγροτικό αυτοκίνητο και συγκρούστηκε μαζί του. Αποτέλεσμα ήταν να τυλιχθεί στις φλόγες το ΙΧ και να βρει τραγικό θάνατο ο οδηγός του, ο οποίος ανασύρθηκε απανθρακωμένος.

Δύο ακόμη άτομα, από το άλλο ΙΧ, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Όπως μεταδίδει το thebest.gr, τα αίτια της σύγκρουσης διερευνά η Τροχαία Εθνικών Οδών.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Τροχαίο δυστύχημα στην Ολυμπία Οδό - Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες [βίντεο]

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual