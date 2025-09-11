Τροχαίο δυστύχημα στην Ολυμπία Οδό - Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες [βίντεο]

Δύο αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού συγκρούστηκαν στην Ολυμπία Οδό στο ύψος της Παναγοπούλας με έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ένα ΙΧ πήγε να προσπεράσει μεγάλου κυβισμού αγροτικό αυτοκίνητο και συγκρούστηκε μαζί του. Αποτέλεσμα ήταν να τυλιχθεί στις φλόγες το ΙΧ και να βρει τραγικό θάνατο ο οδηγός του, ο οποίος ανασύρθηκε απανθρακωμένος.

Δύο ακόμη άτομα, από το άλλο ΙΧ, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Όπως μεταδίδει το thebest.gr, τα αίτια της σύγκρουσης διερευνά η Τροχαία Εθνικών Οδών.