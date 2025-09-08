Χειρόφρενο για 48 ώρες τα ταξί

Η 48ωρη απεργία στα ταξί οργανώνεται από το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών ΣΑΤΑ και θα διαρκέσει από τις 6 τα ξημερώματα της 9ης Σεπτεμβρίου έως τις 6 π.μ. της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου. Ο κλάδος των αυτοκινητιστών βρίσκεται εδώ και καιρό σε αναβρασμό και σύγκρουση με την κυβέρνηση, την οποία καταγγέλλουν για φωτογραφικές ρυθμίσεις που ευνοούν πολυεθνικά συμφέροντα. Αφορμή για την 48ωρη απεργία αποτέλεσε η υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης που επιτρέπει σε Ι.Χ. οχήματα με οδηγό να εκτελούν διαδρομές οι οποίες έως τώρα υπάγονταν στο έργο των ταξί. Ο ΣΑΤΑ απαιτεί την απόσυρση της ΚΥΑ και μέτρα στήριξης του επαγγελματία οδηγού απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό, αλλά και λύσεις για προβλήματα του κλάδου όπως η χρήση των λεωφορειολωρίδων και η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από το 2026. Στη διάρκεια της 48ωρης απεργίας θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία μέσω των ραδιοταξί.

Μηχανοδηγοί κατά απολύσεων

Με ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ενωσης Προσωπικού Ελξης (ΠΕΠΕ) αποφάσισε την υλοποίηση της 24ωρης απεργίας που προανήγγειλαν οι μηχανοδηγοί εδώ και έναν μήνα όταν κορυφώθηκε το «ρεσιτάλ αυθαιρεσίας» της Hellenic Train που απέλυσε τρεις μηχανοδηγούς χωρίς καμία αιτιολογία, ενώ είχαν πολυετή προϋπηρεσία και ετοιμάζονταν για συνταξιοδότηση.

Στο πλευρό της ΠΕΠΕ και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μηχανοδηγών (ALE), η οποία με επιστολή της προς την ιταλική μητρική της Hellenic Train (Ferrovia dello Stato Italiano) εκδηλώνει έντονη ανησυχία για ενέργειες που «υπονομεύουν θεμελιώδη δικαιώματα όπως η συνδικαλιστική εκπροσώπηση, η ελευθερία έκφρασης και οι δίκαιες συνθήκες εργασίας». Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία και στον πρόεδρο της ΠΕΠΕ, Κώστα Γενιδούνια, που είχε απολυθεί επίσης χωρίς αιτιολογία πριν από το καλοκαίρι όταν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του και επανήλθε στην εργασία με ασφαλιστικά μέτρα.