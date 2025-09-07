Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
25°C
26.2° 23.2°
3 BF
48%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
24°C
24.9° 22.7°
2 BF
69%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
25.0° 23.3°
1 BF
53%
Ιωάννινα
Αραιές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
2 BF
53%
Βέροια
Αίθριος καιρός
23°C
23.2° 23.2°
1 BF
41%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
17°C
17.4° 17.4°
1 BF
55%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
22°C
22.3° 22.3°
2 BF
69%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.8° 23.6°
4 BF
69%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.8°
3 BF
58%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
4 BF
57%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
23°C
22.7° 22.7°
0 BF
60%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.2°
1 BF
65%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
0 BF
68%
Λαμία
Αίθριος καιρός
25°C
24.5° 24.5°
1 BF
48%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 25.8°
3 BF
75%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
21°C
21.6° 20.8°
0 BF
49%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.4° 18.3°
1 BF
56%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.1° 23.1°
1 BF
85%
Καστοριά
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.2° 20.2°
1 BF
58%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 07 Σεπτεμβρίου, 2025
φωτιά
EUROKINISSI

Σε ύφεση τα μέτωπα της φωτιάς σε Χαλκιδική και Δράμα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr

Καλύτερη είναι η κατάσταση με τις φωτιές στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας και στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική.

Στην Λαγόμανδρα είχε ηχήσει και το 112 για να παραμείνουν σε επιφυλακή οι κάτοικοι των γύρω περιοχών.

Στην Χαλκιδική επιχειρούν 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ στην Δράμα επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων από την 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ παράλληλα συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Σε ύφεση τα μέτωπα της φωτιάς σε Χαλκιδική και Δράμα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual