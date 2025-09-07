Σε ύφεση τα μέτωπα της φωτιάς σε Χαλκιδική και Δράμα

Καλύτερη είναι η κατάσταση με τις φωτιές στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας και στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική.

Στην Λαγόμανδρα είχε ηχήσει και το 112 για να παραμείνουν σε επιφυλακή οι κάτοικοι των γύρω περιοχών.

Στην Χαλκιδική επιχειρούν 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ στην Δράμα επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων από την 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ παράλληλα συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.