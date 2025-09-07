Πυρκαγίες σε Χαλκιδική και Δράμα

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν σήμερα νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας και στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής.

Οι φωτιές καίνε σε αγροτοδασικές εκτάσεις.

Στην Χαλκιδική επιχειρούν 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ στην Δράμα επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων από την 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ παράλληλα συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται πως στην Χαλκιδική ήχησε και το 112 με την οδηγία να παραμείνουν οι κάτοικοι στις πλησίον περιοχές σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.