Πυρκαγίες σε Χαλκιδική και Δράμα

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν σήμερα νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας και στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής.
Οι φωτιές καίνε σε αγροτοδασικές εκτάσεις.
Στην Χαλκιδική επιχειρούν 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ στην Δράμα επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων από την 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ παράλληλα συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Σημειώνεται πως στην Χαλκιδική ήχησε και το 112 με την οδηγία να παραμείνουν οι κάτοικοι στις πλησίον περιοχές σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας