Φωτιά στη Λεωφόρο Λαυρίου, πλησιάζει το Αρχαίο Θέατρο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τετάρτης για φωτιά που ξέσπασε στο Λαύριο, πιο συγκεκριμένα στο ύψος του βιολογικού στο Θορικό.
Σύμφωνα με το irafina.gr, στο σημείο βρίσκονται ήδη και επιχειρούν οχήματα της Πυροσβεστικής από το Λαύριο, ενώ μεταβαίνουν και ενισχύσεις από το Μαρκόπουλο.
Οχήματα που βρίσκονται στην περιοχή που πήρε φωτιά χθες στην Παιανία μεταβαίνουν πλέον στην φωτιά στο Λαύριο ενώ έχουν ζητηθεί και εναέρια μέσα.
Οι καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση, όπως φαίνεται και από φωτογραφίες που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής.
H φωτιά καίει καλαμιές και ελαιόδεντρα. Ζητήθηκε από την Πυροσβεστική να κλείσει η αστυνομία τη Λεωφόρο Λαύριου στο ένα της ρεύμα.
Επίσης οι φλόγες βρίσκονται κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων που είναι στην περιοχή, ενώ φαίνεται πως έχει ξεφύγει προς το αρχαίο θέατρο της περιοχής.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλιοκαμάριζα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας