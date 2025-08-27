Φωτιά στη Λεωφόρο Λαυρίου, πλησιάζει το Αρχαίο Θέατρο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τετάρτης για φωτιά που ξέσπασε στο Λαύριο, πιο συγκεκριμένα στο ύψος του βιολογικού στο Θορικό.

Σύμφωνα με το irafina.gr, στο σημείο βρίσκονται ήδη και επιχειρούν οχήματα της Πυροσβεστικής από το Λαύριο, ενώ μεταβαίνουν και ενισχύσεις από το Μαρκόπουλο.

Οχήματα που βρίσκονται στην περιοχή που πήρε φωτιά χθες στην Παιανία μεταβαίνουν πλέον στην φωτιά στο Λαύριο ενώ έχουν ζητηθεί και εναέρια μέσα.

Οι καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση, όπως φαίνεται και από φωτογραφίες που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής.

H φωτιά καίει καλαμιές και ελαιόδεντρα. Ζητήθηκε από την Πυροσβεστική να κλείσει η αστυνομία τη Λεωφόρο Λαύριου στο ένα της ρεύμα.

Επίσης οι φλόγες βρίσκονται κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων που είναι στην περιοχή, ενώ φαίνεται πως έχει ξεφύγει προς το αρχαίο θέατρο της περιοχής.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλιοκαμάριζα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.