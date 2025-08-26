Μεγάλη φωτιά στην Παιανία - Εναέρια μέσα και 112

Επιχειρούν εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος 35 στελέχη με 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Σε συναγερμό τέθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα το μεσημέρι της Τρίτης, για φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στην Παλαιοπαναγιά της Παιανίας Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Μαρίνας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν εκ μέρους του ΠΣ 35 στελέχη με 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης, την επιχείρηση συντρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του κατά τόπον αρμόδιου ΟΤΑ.

Λίγο πριν τις 16.30 ήχησε το 112 με μήνυμα προς τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή και γύρω, να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση επι της οδού #Αγίας_Μαρίνας στην Κάντζα Αττικής Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2025

Ποιες περιοχές διατρέχουν σήμερα πολύ ισχυρό κίνδυνο πυρκαγιάς

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) υπάρχει για σήμερα, Τρίτη (26/8), σε έξι περιοχές της χώρας σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς αφορά τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καρπάθου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.