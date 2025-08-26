Συναγερμός για κρούσμα ευλογιάς των προβάτων στην Κοζάνη

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ώρες στους κτηνοτρόφους της περιοχής, καθώς υπάρχει ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των προβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα μικρού χωριού του Δήμου Κοζάνης.
Η τυπική επιβεβαίωση αναμένεται από τα πιστοποιημένα εργαστήρια καθώς η κλινική εικόνα των προβάτων στην κτηνοτροφική μονάδα είναι χαρακτηριστική της νόσου. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές, με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να προχωρά σε άμεση κινητοποίηση.
Στη συγκεκριμένη μονάδα εκτρέφονται περίπου 220 ζώα, ενώ τα επίσημα αποτελέσματα των κτηνιατρικών εξετάσεων αναμένονται εντός της ημέρας.
Σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, σε περίπτωση επιβεβαίωσης του κρούσματος, η μονάδα θα τεθεί σε καραντίνα, με θανάτωση όλων των ζώων της προσβεβλημένης εκτροφής, ενώ θα γίνει και οριοθέτηση ζωνών προστασίας και επιτήρησης σε περίμετρο 5 και 20 χιλιομέτρων αντίστοιχα, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.
Με την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος, σε καθεστώς καραντίνας αναμένεται θα τεθεί ολόκληρος ο νομός Κοζάνης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας Θεόφιλος Καντζόγλου, υπογραμμίζοντας ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είχε παραμείνει έως σήμερα ανέπαφη από τη νόσο, με μοναδικό περιστατικό να καταγράφεται στις αρχές Ιουλίου σε μονάδα της Φλώρινας.
Η εξάπλωση της ευλογιάς των προβάτων κρίνεται ραγδαία, καθώς τον τελευταίο ενάμιση μήνα έχουν καταγραφεί 240 νέες εστίες σε όλη τη χώρα. Οι μαζικές θανατώσεις ζώων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και συνεχίζονται λόγω των νέων εστιών μόλυνσης σε όλη την χώρα αναμένεται να επιφέρουν αυξήσεις σε κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα καθώς μειώνεται το ζωικό κεφάλαιο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια ώρα, μερίδα κτηνοτρόφων ζητά να προχωρήσει άμεσα ο εμβολιασμός των ζώων, ως επιπλέον μέτρο προστασίας απέναντι στη νόσο, πέραν της καραντίνας και των άλλων περιοριστικών μέτρων.
Σύσκεψη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αύριο
Ενημερωτική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων θα πραγματοποιήσει αύριο ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, στην Ελασσόνα.
Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καϊμακάμης, ανώτατα στελέχη του ΥΠΑΑΤ και εξειδικευμένοι επιστήμονες, ενώ έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι των κτηνοτροφικών οργανώσεων της Θεσσαλίας, κτηνοτρόφοι και τοπικοί φορείς.
Στόχος της σύσκεψης, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι η ενημέρωση των κτηνοτρόφων και των συλλογικών τους φορέων για την ακριβή εφαρμογή των μέτρων που ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ, με στόχο την ταχεία αντιμετώπιση και εκρίζωση της νόσου.
Τα μέτρα περιλαμβάνουν:
- Καθολική απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης.
- Συστηματική απολύμανση αγροτικών δρόμων και σημείων μετακίνησης ζώων.
- Αυστηρή εφαρμογή των ελεγκτικών και υγειονομικών πρωτοκόλλων, όπως ορίζονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.
- Συνεχή συντονισμό με τις Περιφέρειες και τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές, ώστε να υπάρχει ενιαία και αποτελεσματική δράση.
