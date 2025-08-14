Αναζωπύρωση και μήνυμα από το 112 στην Πάτρα - Εκκενώσεις και στη Χίο

Μάχη με τις φλόγες στην περιοχή Μπάλας της Αχαΐας. Μήνυμα απομάκρυνσης προς τους κατοίκους δύο χωριών στη Χίο.

Δεν έχει τέλος το μαρτύριο για τους κατοίκους της Πάτρας, καθώς το μέτωπο παρουσιάζει αναζωπύρωση στα ανατολικά, στην περιοχή Μπάλας.

Στην πυροσβεστική σήμανε συναγερμός, ενώ κάτοικοι ήδη έλαβαν μήνυμα για εκκένωση προς την πόλη της Πάτρας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στα αριστερά της μονής του Αγίου Νικολάου, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις όλη την ημέρα, αλλά και εναέρια μέσα για λίγη, ακόμη, ώρα.

Στην περιοχή επιχειρούν 222 πυροσβέστες, με 8 ομάδες πεζοπόρων και 73 οχήματα.

Μήνυμα εκκένωσης και στη Χίο

Την ίδια στιγμή και η κατεστραμμένη Χίος ζει ξανά δύσκολες στιγμές, καθώς, λίγο μετά τις 8 το βράδυ εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Λεπτόποδα, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Κέραμο.

Λίγη ώρα αργότερα εστάλη και νέο μήνυμα που καλούσε του κατοίκους της Καμπιάς να απομακρυνθούν προς Καρδάμυλα.

Ζημιές και μέτρα στην περιμετρική

Την ίδια στιγμή η «Ολυμπία Οδός» ανακοίνωσε ότι η περιμετρική οδός της Πάτρας έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές από τις πυρκαγιές.

Σύμφωνα πάντα με την εταιρεία, «τις τελευταίες 48 ώρες καταβλήθηκαν τιτάνιες προσπάθειες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες και να επαναλειτουργήσει ο δρόμος το συντομότερο δυνατόν, ενώ η πλήρης αποκατάσταση όλων των ζημιών αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα».

Ο δρόμος παραδόθηκε στην κυκλοφορία σήμερα το απόγευμα, αλλά έχουν τεθεί σε ισχύ οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: