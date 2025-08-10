Όλη η Ελλάδα μια φωνή κατά της γενοκτονίας στη Γάζα

Κινητοποιήσεις σχεδόν σε όλη την Ελλάδα λαμβάνουν χώρα σήμερα, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δρομολογεί το φονικό σχέδιο εισβολής του στη Λωρίδα της Γάζας.

Σήμερα, λοιπόν, που ο Νετανιάχου ανακοίνωσε με θράσος την επιχείρηση πλήρους κατάληψης του θύλακα, πραγματοποιούνται δράσεις αλληλεγγύης «σε κάθε πόλη, σε κάθε νησί, σε κάθε τουριστικό προορισμό» και ακούγεται δυνατά το «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», έπειτα από το σχετικό κάλεσμα της πρωτοβουλίας March To Gaza. Την ειρηνική, αντιπολεμική δράση στηρίζουν οι οργανώσεις: BDS, March to Gaza, Παλαιστινιακή Παροικία στην Ελλάδα, Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο, ΚΕΕΡΦΑ και δεκάδες συλλογικότητες σε νησιά και πόλεις.

Πολύ περήφανη γι αυτή την Ελλάδα

Στην Αθήνα, δυναμικό «παρών» δίνουν εκατοντάδες διαδηλωτές, καλώντας να σταματήσει η γενοκτονία των αμάχων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Στην Αθήνα, δυναμικό «παρών» δίνουν εκατοντάδες διαδηλωτές, καλώντας να σταματήσει η γενοκτονία των αμάχων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πάνω από 1.000 συμμετέχουν στη διαδήλωση της Θεσσαλονίκης, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή –για την εποχή– συγκέντρωση.

Από σημαντική συμμετοχή και παλμό χαρακτηρίζονται και οι περισσότερες από τις υπόλοιπες συγκεντρώσεις.

«Είμαστε υπερήφανοι που από την αρχή είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας»

«Αυτό που έγινε σήμερα, από την Κεφαλονιά μέχρι την Ρόδο, σε ολόκληρη την χώρα ήταν μια τεράστια ανάσα αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας», σχολίασε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, σε ανάρτησή του στο Χ.

Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα | Οι συγκεντρώσεις και οι δράσεις αλληλεγγύης στην #Παλαιστίνη έχουν ξεκινήσει δυναμικά από νωρίς το πρωί σε εκατοντάδες μέρη της χώρας



Ήδη ο Άγιος Νικόλαος, η Λέρος, το Μέτσοβο, η Πάτμος, η Ύδρα, το Σπήλι και τα Ροδάκινα Ρεθύμνου, οι Μηλιές… pic.twitter.com/B9tVoEgMNO — Chris Avramidis (@chris_avramidis) August 10, 2025

Στην μικρή ξεχασμένη από Θεούς κι ανθρώπους Γαύδο

σήμερα #Παλαιστινη pic.twitter.com/9xyGmRElgn — klemans zavitsanou (@klemanszavitsan) August 10, 2025

«Όχι» γενοκτονία στο όνομα μας

«H 10η Αυγούστου είναι η πιο έμπρακτη απάντηση στην Ελληνική Κυβέρνηση που επιμένει να συνεργάζεται με το γενοκτονικό κράτος, χωρίς καμία ντροπή, την ώρα, που όπως φαίνεται και από τον χάρτη, η χώρα μας στέκεται στο πλευρό της Παλαιστίνης και απαιτεί άμεσα την διακοπή κάθε συμμαχίας» ανέφερε στο κάλεσμά του το March to Gaza και υπογράμμιζε τα παρακάτω:

«Όπου κι αν βρισκόμαστε, σε κάθε χωριό, κάθε πλατεία, κάθε νησί, κάθε σοκάκι, κάθε πόλη, κάθε δρόμο, κάθε βουνό, φωνάζουμε για το δίκιο και την Παλαιστίνη. Δεν ανεχόμαστε υποστηρικτές της γενοκτονίας στη χώρα και τα νησιά μας – δεν ανεχόμαστε να γίνεται η γενοκτονία στο όνομα μας. Όλος ο κόσμος θα μάθει πως η ελληνική κυβέρνηση είναι μόνη της και όλοι οι υπόλοιποι υψώνουμε τη σημαία της αλληλεγγύης και στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό της Παλαιστίνης. Λευτεριά».

► Η λίστα με τις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις:

🏝 ΝΗΣΙΑ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

📍 Σαμοθράκη: Λιμάνι Καμαριώτισσας, 17:00

📍 Θάσος: Εθνική Τράπεζα, 20:00

📍 Λήμνος: Καλλιόπη, 19:00

📍 Λέσβος: Ερεσσός, Καφέ ΑJ, 20:00

📍 Λέσβος: Μυτιλήνη, Πάρκο Μικρασιατικής Καταστροφής, 19:30

📍 Χίος: Προκυμαία, 19:30

📍 Ικαρία: Εύδηλος, 20:30 (μοτοπορείες από Αγ. Κήρυκο & Ράχες 17:45)

📍 Φούρνοι Ικαρίας: Λιμάνι, 20:00

📍 Σάμος: Πλατεία Καρλοβασίου, 19:00

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

📍 Σκόπελος: Δημοτικό Καφενείο, 19:00

ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

📍 Αγκίστρι: Λιμάνι Σκάλας, 18:30

ΕΠΤΑΝΗΣΑ

📍 Κέρκυρα: Πλατεία Ανουτσιάτα, 18:00

📍 Λευκάδα: Εθνική Τράπεζα, 20:00

📍 Μεγανήσι: Πλατεία Βαθύ, 19:30

📍 Κεφαλονιά: Κεντρική Πύλη Αεροδρομίου, 15:30

📍 Ζάκυνθος: Περιφέρεια, 20:00

📍 Κύθηρα: Πλατεία Χώρας, 20:30

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

📍 Άνδρος: Όρμος Κορθίου, 21:00

📍 Τήνος: Χωριό Κουμάρος, 17:30

📍 Σύρος: Πλατεία Μιαούλη, 20:00

📍 Κέα: Πλατεία Ηρώων, 19:00

📍 Κύθνος: Λιμάνι Μερίχα, 18:00

📍 Σέριφος: Λιβάδι, 11:30

📍 Σίφνος: Πλατεία Αρτεμώνα, 19:30

📍 Κίμωλος: Πλ. Κάμπου, 20:00

📍 Μήλος: Πλ. Ηρώων, Πλάκα, 18:30

📍 Πάρος: Κάστρο Παροικιάς, 19:00

📍 Νάξος: Πλατεία Μανδηλαρά, Χώρα, 19:00

📍 Κουφονήσι: Λιμάνι, 19:30

📍 Δονούσα: Λιμάνι Σταυρού, 19:30

📍 Αμοργός: Κατάπολα, 20:00

📍 Σαντορίνη: Κάστρο Οίας, 18:30

📍 Φολέγανδρος: Πλατεία Πούντας, 17:30

📍 Ανάφη: Δημαρχείο, 20:00

* Ηρακλειά, Λιμάνι 1.30μμ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

📍 Πάτμος: Μύλοι Χώρας, 10:00

📍 Λέρος: Αγ. Μαρίνα, 10:00

📍 Κάλυμνος: Πνευματικό Κέντρο, 20:30

📍 Κως: Πλατεία Ελευθερίας, 20:00

📍 Νίσυρος: Λιμάνι, 10:00 & Αγ. Σάββας, 18:30

📍 Τήλος: Λιβάδια, 19:30

📍 Ρόδος: Είσοδος μεσαιωνικής τάφρου, 18:00

📍 Κάρπαθος: Επαρχείο, 19:00

ΚΡΗΤΗ

📍 Χανιά: Ναυτικό Μουσείο, 19:00

📍 Ρέθυμνο: Λύκειο Ελληνίδων, 19:30

📍 Ηράκλειο: Αρτημισίας & Πυγδάμου, 19:00 (μοτοπορεία)

📍 Άγιος Νικόλαος: Παραλία Χαβάνια, 11:00

📍 Ιεράπετρα: Κεντρική πλατεία, 20:00

📍 Γαύδος: Λιμάνι Καραβέ, 11:00

🧳 ΑΛΛΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΘΡΑΚΗ

📍 Αλεξανδρούπολη: Δημαρχείο, 20:00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

📍 Έδεσσα: Κήπος των Παιδιών, Παναγίτσα, 10:00

📍 Έδεσσα: Κεντρικός καταρράκτης, 09:30

📍 Ουρανούπολη: Παραλία Καμπούδι, 11:00

📍 Χαλκιδική: Σκάλα Ψακουδίων, 19:30

ΗΠΕΙΡΟΣ

📍 Ιωάννινα: Περιφέρεια, 09:30 (μοτοπορεία προς Βίτσα-Μονοδέντρι)

📍 Ιωάννινα: Πλατεία Μαβίλη, 19:00

📍 Καλοχώρι Ιωαννίνων: Πλατεία, 12:00

📍 Μελισσουργοί Άρτας: Πλατεία, Ολοήμερο

📍 Πρέβεζα: Δικαστήρια, 20:00

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

📍 Μετέωρα: Τέρμα οδού Μετεώρων, 11:00

📍 Χορευτό Πηλίου: Πλατεία Γ. Δροσίνη, 17:00

📍 Μηλιές Πηλίου: Πάρκινγκ πλατείας, 11:00

📍 Μηλίνα Πηλίου: Μόλος, 19:00

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

📍 Καρπενήσι: Κεντρική πλατεία, 12:00

📍 Φθιώτιδα: Λιμάνι Αρκίτσας, 12:30

📍 Χαλκίδα: Αγάλματα, 20:00

📍 Αθήνα: Σύνταγμα, 20:00

📍 Πόρτο Ράφτη: Πλαζ Αυλακίου, 12:00

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

📍 Πάτρα: Πλ. Αγίου Γεωργίου, 11:00

📍 Κιάτο: Πεζόδρομος, 19:30

📍 Ναύπλιο: Πλατεία Δημαρχείου, 19:30

📍 Λεωνίδιο: Πλατεία Μαρτάνο, 19:30

📍 Ερμιόνη: Λιμάνι, 19:00

📍 Καλαμάτα: Λιμάνι (Χιλιόμετρο), 20:00

📍 Κορώνη Μεσσηνίας: Μόλος, 19:00

📍 Αρχαία Ολυμπία: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου, 19:00

📍 Γύθειο: Παραλία Βαθύ, 19:30