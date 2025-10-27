Συνεχίζουν τον αγώνα κατά των συγχωνεύσεων - Κινητοποίηση στο υπουργείο Παιδείας [εικόνες]

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν έξω από το υπουργείο Παιδείας στο Μαρούσι το μεσημέρι της Δευτέρας, γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές, οι οποίοι κλιμακώνουν τον αγώνα τους ενάντια στις συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων.
Στην κινητοποίηση καλούσαν πολλές Ενώσεις Γονέων του κέντρου της Αθήνας, οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής, η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής.
Η σημερινή συγκέντρωση αποτέλεσε και δυναμική απάντηση ενάντια στο όργιο καταστολής που εκδηλώθηκε κατά τη διαμαρτυρία έξω από την Πρωτοβάθμια, την Πέμπτη, με ΜΑΤ να ρίχνουν χημικά ακόμα και σε μικρά παιδιά.
«Δάσκαλοι, γονείς τώρα συμμαχία, όχι στις συμπτύξεις στα σχολεία», ακουγόταν ηχηρά έξω από το υπουργείο.
«Φέτος είναι μία από τις χειρότερες χρονιές, τα κενά είναι τεράστια, έχουμε ολοήμερα που δεν λειτουργούν, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο», τόνισε ο Χρήστος Κόρδας, γραμματέας Ένωσης Γονέων Βύρωνα.
«Βγάζουν συνεχώς καινούριες εντολές με αντιεπιστημονικά κριτήρια για περικοπές. Δεν είναι τυχαίο που σε σχολεία στην Αθήνα συμπτύσσονται τμήματα στη μέση της σχολικής χρονιάς», πρόσθεσε καταγγέλλοντας την κυβέρνηση.
Ο Σπύρος Μαρίνης, πρόεδρος Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας σχολίασε πως «τα σχολεία είναι στο κόκκινο δύο μήνες μετά την έναρξή τους».
Παράλληλα, κατήγγειλε την πολιτική της κυβέρνησης που δαπανά δημόσιο χρήμα για τον πόλεμο και τους εξοπλισμούς, αφήνοντας ρημαγμένη την δημόσια Παιδεία.
«Έχουμε απέναντί μας μια πολιτική επιλογή [σσ. της κυβέρνησης] να περικόψει τις δαπάνες για τα σχολεία, να εξοικονομήσει χρήματα από τις ανάγκες των μαθητών μας. Ήδη από το καλοκαίρι είχαμε καταγγείλει ότι κόβουν κονδύλια της ΕΕ και τα δίνουν σε πολεμικούς εξοπλισμούς».
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας