Συνεχίζουν τον αγώνα κατά των συγχωνεύσεων - Κινητοποίηση στο υπουργείο Παιδείας [εικόνες]

«Δάσκαλοι, γονείς τώρα συμμαχία, όχι στις συμπτύξεις στα σχολεία»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν έξω από το υπουργείο Παιδείας στο Μαρούσι το μεσημέρι της Δευτέρας, γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές, οι οποίοι κλιμακώνουν τον αγώνα τους ενάντια στις συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων.

Στην κινητοποίηση καλούσαν πολλές Ενώσεις Γονέων του κέντρου της Αθήνας, οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής, η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής.

Γιάννης Κυρίτσης / «ΕΦ.ΣΥΝ.»

Η σημερινή συγκέντρωση αποτέλεσε και δυναμική απάντηση ενάντια στο όργιο καταστολής που εκδηλώθηκε κατά τη διαμαρτυρία έξω από την Πρωτοβάθμια, την Πέμπτη, με ΜΑΤ να ρίχνουν χημικά ακόμα και σε μικρά παιδιά.

«Δάσκαλοι, γονείς τώρα συμμαχία, όχι στις συμπτύξεις στα σχολεία», ακουγόταν ηχηρά έξω από το υπουργείο.

«Φέτος είναι μία από τις χειρότερες χρονιές, τα κενά είναι τεράστια, έχουμε ολοήμερα που δεν λειτουργούν, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο», τόνισε ο Χρήστος Κόρδας, γραμματέας Ένωσης Γονέων Βύρωνα.

«Βγάζουν συνεχώς καινούριες εντολές με αντιεπιστημονικά κριτήρια για περικοπές. Δεν είναι τυχαίο που σε σχολεία στην Αθήνα συμπτύσσονται τμήματα στη μέση της σχολικής χρονιάς», πρόσθεσε καταγγέλλοντας την κυβέρνηση.

Γιάννης Κυρίτσης / «ΕΦ.ΣΥΝ.»

Ο Σπύρος Μαρίνης, πρόεδρος Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας σχολίασε πως «τα σχολεία είναι στο κόκκινο δύο μήνες μετά την έναρξή τους».

Παράλληλα, κατήγγειλε την πολιτική της κυβέρνησης που δαπανά δημόσιο χρήμα για τον πόλεμο και τους εξοπλισμούς, αφήνοντας ρημαγμένη την δημόσια Παιδεία.

«Έχουμε απέναντί μας μια πολιτική επιλογή [σσ. της κυβέρνησης] να περικόψει τις δαπάνες για τα σχολεία, να εξοικονομήσει χρήματα από τις ανάγκες των μαθητών μας. Ήδη από το καλοκαίρι είχαμε καταγγείλει ότι κόβουν κονδύλια της ΕΕ και τα δίνουν σε πολεμικούς εξοπλισμούς».