Αιγάλεω: Απέτυχαν να βρουν κτήριο για σχολεία, οπότε... τα καταργούν

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο αρνείται να επιτελέσει τη λειτουργία της ως εγγυήτριας παροχών κοινωνικού κράτους, αλλά διαμετρικώς αντίθετα «περιμένει στη γωνία» πότε θα πληρωθούν οι νομότυποι όροι, για την περικοπή, έστω και μίας, από τις παροχές αυτές.

Την αγανάκτηση και διαμαρτυρία των εμπλεκόμενων γονέων και κηδεμόνων έχει προκαλέσει, η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να υποθάλψει έμπρακτα, την πολυετή αποτυχία της δημοτικής αρχής του Αιγάλεω Αττικής, να βρει κατάλληλο κτήριο για δημοτικό σχολείο και για νηπιαγωγείο. Η ηγεσία του ΥΠΕΘ αντί να ασκήσει πιέσεις για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος, επέλεξε να οδηγήσει τα δύο σχολεία σε απορρόφησή τους από άλλες γειτονικές σχολικές μονάδες, δηλαδή να εφαρμόσει τη μέθοδο της συγχώνευσης.

Προσχηματικά μάλιστα το Υπουργείο επικαλέστηκε τη μείωση αιτήσεων εγγραφών για το συγκεκριμένο σχολείο σε σχέση με τα προηγούμενα σχολικά έτη, γνωρίζοντας ωστόσο πολύ καλά ότι η συγκεκριμένη μείωση ήταν τεχνητή και ότι οφειλόταν ακριβώς στο χρόνιο ανεπίλυτο στεγαστικό πρόβλημα. Ο λόγος για το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω το οποίο συγχνωεύεται με το 14ο ομόλογό του, το στεγασμένο σε κατάλληλο κτήριο, και για το 2ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω που συγχωνεύεται αντίστοιχα, με το 20ό Νηπιαγωγείο του δήμου.

Πρόκειται για μία ακόμα περίπτωση όπου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο αρνείται να επιτελέσει τη λειτουργία της ως εγγυήτριας παροχών κοινωνικού κράτους, αλλά διαμετρικώς αντίθετα « περιμένει στη γωνία » πότε θα πληρωθούν οι νομότυποι όροι, για την περικοπή, έστω και μίας, από τις παροχές αυτές. Στην σχετική ανακοίνωσή της, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αιγάλεω τονίζει:

«Αισθανόμαστε βαθειά προδομένοι από τη συνεχιζόμενη πολιτική υποβάθμισης της δημόσιας παιδείας στο Αιγάλεω. Το «ναυάγιο» στο 9ο Δημοτικό Σχολείο –χωρίς σχολικό κτήριο παρά τις δεσμεύσεις του Δημοτικού Συμβουλίου– αποτελεί τραγικό δείγμα εγκατάλειψης του μέλλοντος των παιδιών μας .

Τώρα δε, η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης για τη συγχώνευση με το 14ο Δημοτικό –αλλά και τη συγχώνευση του 2ου με το 20ό νηπιαγωγείο– δεν είναι απλώς ακατανόητη· είναι απαράδεκτη.

Πρόκειται για ξεκάθαρη συρρίκνωση: μείωση σχολικών δομών, αποψίλωση εκπαιδευτικών πόρων, αναγκαστική μείωση προσβασιμότητας για μαθητές και γονείς, και ολοφάνερη υποβάθμιση της εκπαιδευτικής ποιότητας στο Αιγάλεω. Δεν πρόκειται για εξοικονόμηση κόστους· πρόκειται για μέτρο που ρητά υπονομεύει την παιδεία.

Απαιτούμε:

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ της συγχώνευσης των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ για τη στέγαση του 9ου Δημοτικού, όπως είχε δεσμευτεί η δημοτική διοίκηση. Να μην σταματήσει η απαλλοτρίωση και να κατατέθει δημόσια πρόταση αγοράς από τον Δήμο. ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ όλων των σχολείων ανεξαιρέτως, με σεβασμό στις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών, και ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης – όχι κατακερματισμό της.

Η παιδεία δεν είναι εμπόρευμα, ούτε αντικείμενο “διαχείρισης”. Είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ όλων των παιδιών.

Οι συγχωνεύσεις που αφήνουν παιδιά χωρίς χώρο δεν είναι πολιτική αναπτυξιακή για το Αιγάλεω, αιδώς!

Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε με τόλμη αυτά που μας ανήκουν για τη Δημόσια Παιδεία: αξιοπρέπεια, χώρο, χρόνο και μέλλον με ποιότητα.

Καταδικάζουμε όσους με τις πολιτικές αποφάσεις τους υποβαθμίζουν το μέλλον των παιδιών μας.

Η Ένωση Γονέων Αιγάλεω θα συνεχίσει τον αγώνα της, δυναμικά και μαχητικά, μέχρι να διασφαλιστεί το σχολείο που αξίζει στα παιδιά μας».