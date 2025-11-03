«Κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν τη βία - Μόνο δικαιοσύνη για τον Άλκη»

Τι είπε ο πατέρας του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού • Δύο συλλήψεις για τα επεισόδια έξω από τα Δικαστήρια.

Να αποδοθεί δικαιοσύνη για το «ειδεχθές έγκλημα» που στοίχισε τη ζωή του γιου του, ζήτησε ο Αριστείδης Καμπανός, προσερχόμενος στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης όπου έχει προσδιοριστεί για σήμερα η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, θύμα τυφλής οπαδικής βίας.

Κληθείς να σχολιάσει την ένταση που προηγήθηκε μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο, ο κ. Καμπανός έκανε λόγο για «ορισμένους ανεγκέφαλους που θέλουν να συνεχίσουν τη βία έξω από τα δικαστήρια».

Υπόθεση δολοφονίας Άλκη Καμπανού:



Επεισόδια έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης πριν την έναρξη της δίκης • Πληροφορίες για μία προσαγωγή • Στο εδώλιο οι 12 οπαδοί του ΠΑΟΚ.https://t.co/YjeOGsRKB9 — EFSYN (@EFSYNTAKTON) November 3, 2025

«Το έμαθα από εσάς [σσ. για την ένταση έξω από το Δικαστικό Μέγαρο]. Τι να πούμε. Υπάρχουν ακόμα ορισμένοι, ανεγκέφαλοι θα τους χαρακτηρίσω, οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν τη βία και έξω από τα δικαστήρια. Να κάνουν τη δουλειά τους, να αποδώσουν δικαιοσύνη [σσ. τα δικαστήρια] για ένα ειδεχθές έγκλημα που έγινε στον Άλκη. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο», τόνισε ο πατέρας του.

Λίγη ώρα νωρίτερα, είχε φτάσει και η αστυνομική κλούβα με τους κατηγορούμενους – οπαδούς του ΠΑΟΚ. Από τους 12 που καταδικάστηκαν πρωτόδικα μεταφέρθηκαν οι πέντε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποβληθούν αιτήματα αναβολής, τα οποία θα εξεταστούν από το δικαστήριο.

Ένταση έξω από τα δικαστήρια

Νωρίτερα επικράτησε ένταση έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης.

Άτομα με καρέκλες και αντικείμενα επιτέθηκαν σε άλλους, πιθανόν υποστηρικτές αντίπαλης ομάδας, που είχαν συγκεντρωθεί στα σκαλιά των δικαστηρίων, με δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στο σημείο να ρίχνουν χημικά στο πλήθος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις και τρεις προσαγωγές.