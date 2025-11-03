Ένταση και χημικά πριν τη δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού [βίντεο]

Επεισόδια έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης • Πληροφορίες για μία προσαγωγή • Στο εδώλιο οι 12 οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Ένταση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού, με οπαδικά κίνητρα, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2022.

Όπως μεταδίδει το voria.gr, άτομα με καρέκλες και αντικείμενα επιτέθηκαν σε άλλους, πιθανόν υποστηρικτές αντίπαλης ομάδας, που είχαν συγκεντρωθεί στα σκαλιά των δικαστηρίων, με τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο να ρίχνουν χημικά στο πλήθος.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε μία προσαγωγή.

Σημειώνεται πως στο εδώλιο του Εφετείου θα καθίσουν δώδεκα νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ, που μετά την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου επέστρεψαν στις φυλακές- επτά εξ αυτών έχοντας καταδικαστεί με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι υπόλοιποι πέντε με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.

Ουσιαστικά, όμως, η δίκη -εφόσον κηρυχθεί η έναρξή της (αναμένεται να υποβληθούν αιτήματα αναβολής)- θα εκκινήσει για τους περισσότερους κατηγορούμενους από μηδενική βάση, χωρίς το Δικαστήριο να δεσμεύεται από την ετυμηγορία των δικαστών του πρώτου βαθμού (Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης). Κι αυτό διότι ο πρώην προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκος Καλλίδης είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, τον Ιούλιο του 2023, λίγες μέρες αφότου έπεσε η «αυλαία» της πρωτοβάθμιας δίκης, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές.

Θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση όσον αφορά τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη. Επιπλέον, για τρεις εκ των κατηγορουμένων θεώρησε ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια, αλλά ο ένας για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και οι άλλοι δύο για συναυτουργία στην ίδια ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Η έφεση δεν αγγίζει δύο από τους κατηγορούμενους και πρακτικά μόνο γι’ αυτούς ισχύει η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης τους.

Εκτός από τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τις συνδεόμενες με την επίθεση πράξεις εναντίον των δύο φίλων του, κατά το ίδιο αιματηρό επεισόδιο που «πάγωσε» το πανελλήνιο.