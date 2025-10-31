Νικηφόρος ο αγώνας των καλλιτεχνών και με τη «βούλα» του ΣτΕ

Οι καλλιτέχνες δεν είναι πια... απόφοιτοι Λυκείου • Αντισυνταγματικό έκρινε το ΣτΕ το Προεδρικό Διάταγμα του υπουργείου Πολιτισμού που εξίσωνε τα πτυχία των καλλιτεχνών με το απολυτήριο Λυκείου.

Αντισυνταγματικές έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τις διατάξεις που εξομοίωναν τα πτυχία των καλλιτεχνών με εκείνα των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – μια νίκη για τον εργαζόμενους στην Τέχνη που ήρθε μετά από έναν αγώνα διαρκείας.

Με τις αποφάσεις υπ' αριθμ. 1941-1942/2025, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι «η παράλειψη πρόβλεψης, στο Προσοντολόγιο του Δημοσίου (π.δ. 85/2022), ξεχωριστής κατηγορίας για τους κατόχους τίτλων σπουδών των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης — μεταξύ των κατηγοριών ΔΕ και ΤΕ ή ΠΕ — παραβιάζει το άρθρο 16 παρ. 1 και 7 του Συντάγματος».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣτΕ, «ο νομοθέτης οφείλει, κατ' επιταγή της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος, να διαφοροποιεί τους αποφοίτους των Ανώτερων Καλλιτεχνικών Σχολών από εκείνους της δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό διότι, με τον νόμο 1158/1981, οι εν λόγω σχολές χαρακτηρίστηκαν ρητά ως "ανώτερες" και εντάχθηκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

Η απόφαση του ΣτΕ αποτελεί μεγάλη νίκη για τον καλλιτεχνικό, κι όχι μόνο κόσμο. Ήταν Δεκέμβρης του 2022, όταν η κυβέρνηση εξέδιδε το Προεδρικό Διάταγμα, που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις σε εργαζόμενους στον τομέα του Πολιτισμού, σωματεία καλλιτεχνών και κόμματα της αντιπολίτευσης που κατήγγειλαν την κατάφωρη υποβάθμιση. Κάνοντας λόγο για αντεργατική επίθεση στον χώρο των Τεχνών, οι εργαζόμενοι διεκδικούσαν, μέσα από πολύμηνες και κλιμακούμενες κινητοποιήσεις, την άμεση ανάκληση του διατάγματος, όπως και τη διαβάθμιση των καλλιτεχνικών σχολών, όπως ήταν επί δεκαετίες το πάγιο αίτημα του κλάδου.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, αναπτύσσοντας το σκεπτικό τους, υπογράμμισαν ότι η κρίση αυτή βασίστηκε και στη συνταγματική αποστολή του Κράτους να προάγει και να αναπτύσσει την τέχνη. Κατά πλειοψηφία, έκριναν ότι η ένταξη των αποφοίτων των ανώτερων καλλιτεχνικών σχολών — φοίτησης τουλάχιστον τριών ετών μετά το λύκειο — στην κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως προέβλεπε το π.δ. 85/2022, αντίκειται στο Σύνταγμα.

Η εξομοίωση τίτλων που απονέμονται από σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εκείνους φορέων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας βαθμίδας συνιστά, σύμφωνα με το ΣτΕ, παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης βαθμίδας της ανώτερης εκπαίδευσης.