Νικηφόρος ο αγώνας των καλλιτεχνών και με τη «βούλα» του ΣτΕ

Αντισυνταγματικές έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τις διατάξεις που εξομοίωναν τα πτυχία των καλλιτεχνών με εκείνα των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – μια νίκη για τον εργαζόμενους στην Τέχνη που ήρθε μετά από έναν αγώνα διαρκείας.
Με τις αποφάσεις υπ' αριθμ. 1941-1942/2025, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι «η παράλειψη πρόβλεψης, στο Προσοντολόγιο του Δημοσίου (π.δ. 85/2022), ξεχωριστής κατηγορίας για τους κατόχους τίτλων σπουδών των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης — μεταξύ των κατηγοριών ΔΕ και ΤΕ ή ΠΕ — παραβιάζει το άρθρο 16 παρ. 1 και 7 του Συντάγματος».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣτΕ, «ο νομοθέτης οφείλει, κατ' επιταγή της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος, να διαφοροποιεί τους αποφοίτους των Ανώτερων Καλλιτεχνικών Σχολών από εκείνους της δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό διότι, με τον νόμο 1158/1981, οι εν λόγω σχολές χαρακτηρίστηκαν ρητά ως "ανώτερες" και εντάχθηκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».
Η απόφαση του ΣτΕ αποτελεί μεγάλη νίκη για τον καλλιτεχνικό, κι όχι μόνο κόσμο. Ήταν Δεκέμβρης του 2022, όταν η κυβέρνηση εξέδιδε το Προεδρικό Διάταγμα, που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις σε εργαζόμενους στον τομέα του Πολιτισμού, σωματεία καλλιτεχνών και κόμματα της αντιπολίτευσης που κατήγγειλαν την κατάφωρη υποβάθμιση. Κάνοντας λόγο για αντεργατική επίθεση στον χώρο των Τεχνών, οι εργαζόμενοι διεκδικούσαν, μέσα από πολύμηνες και κλιμακούμενες κινητοποιήσεις, την άμεση ανάκληση του διατάγματος, όπως και τη διαβάθμιση των καλλιτεχνικών σχολών, όπως ήταν επί δεκαετίες το πάγιο αίτημα του κλάδου.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας, αναπτύσσοντας το σκεπτικό τους, υπογράμμισαν ότι η κρίση αυτή βασίστηκε και στη συνταγματική αποστολή του Κράτους να προάγει και να αναπτύσσει την τέχνη. Κατά πλειοψηφία, έκριναν ότι η ένταξη των αποφοίτων των ανώτερων καλλιτεχνικών σχολών — φοίτησης τουλάχιστον τριών ετών μετά το λύκειο — στην κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως προέβλεπε το π.δ. 85/2022, αντίκειται στο Σύνταγμα.
Η εξομοίωση τίτλων που απονέμονται από σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εκείνους φορέων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας βαθμίδας συνιστά, σύμφωνα με το ΣτΕ, παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης βαθμίδας της ανώτερης εκπαίδευσης.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας