ΟΠΕΚΕΠΕ: Οκτώ οι προφυλακίσεις για εγκληματική οργάνωση

Στη φυλακή ακόμα δύο αδέρφια που κατηγορούνται ως βασικά μέλη της οργάνωσης, αρνούνται τις κατηγορίες • Συνεχίζονται οι απολογίες.

Ακόμη δύο αδέλφια που κατηγορούνται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να σχετίζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο ανακριτή.

Οι δυο τους ανεβάζουν τον αριθμό των συλληφθέντων που πήραν τον δρόμο για τη φυλακή στους οκτώ, ενώ οι απολογίες συνεχίζονται, καθώς οι συλληφθέντες αγγίζουν τους 37 στο σύνολο.

Πρόκειται για δύο αδέλφια που σύμφωνα με το κατηγορητήριο καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες. Η αλήθεια είναι ότι μας είπαν ότι ως νέοι αγρότες μπορούμε να πάρουμε νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες που μας υπέδειξαν. Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη.», φέρονται να ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σήμερα απολογούνται εννέα κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος.

→ Πρόκειται για έναν 38χρονο από τα Γιαννιτσά, που του αποδίδεται ο ρόλος του αρχηγού, τον πατέρα και τη σύζυγό του, αλλά και έναν 36χρονο υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων για επιδοτήσεις από την Κρήτη.

Νωρίτερα, άλλοι δύο κατηγορούμενοι αδελφοί οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες τους, ενώ χθες προφυλακίστηκαν ακόμα τέσσερα άτομα.

Οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων στην υπόθεση συνεχίζονται σήμερα, ενώ αύριο Δευτέρα αναμένεται να τελειώσει η διαδικασία με τις απολογίες των υπολοίπων.