Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Εντόπισαν 2,5 εκατ. ευρώ, Jaguar και άλλα ΙΧ στον «Φραπέ»

Στο στόχαστρο της Αρχής Προστασίας για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ο «γαλάζιος» παράγοντας που πρωταγωνιστεί στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ραγδαίες εξελίξεις καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος εντόπισε τρύπα που φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ στα περιουσιακά στοιχεία του περιβόητου «Φραπέ», του γαλάζιου παράγοντα που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου με τις παράνομες επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε έρευνα που αφορούσε την περίοδο 2021 έως 2023 ο «Φραπές» παρουσιάζει αδικαιολόγητη περιουσία τη συγκεκριμένη διετία, ενώ ο εν λόγω παραγωγός δεν υπέβαλε υποχρεωτική δήλωση πόθεν έσχες.

Παράλληλα, εκτός από αδικαιολόγητη κινητή περιουσία εντοπίστηκε και η απόκτηση οκτώ αυτοκινήτων, ανάμεσά τους και μια Jaguar.

Η Αρχή έχει διαβιβάσει τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να υπάρξει και ποινικές έλεγχος, ενώ αναμένεται να στείλει την έκθεσή της και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των προστίμων.