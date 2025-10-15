Τέμπη: Διακόπηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Ξεκίνησε σήμερα και διακόπηκε για τις 30 Οκτωβρίου η κρίσιμη δίκη που αφορά στη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού που φέρεται να προέρχονται από την μοιραία εμπορική αμαξοστοιχία του εγκλήματος των Τεμπών.

Νωρίτερα, η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας απέρριψε το αίτημα αναβολής λόγω κωλύματος των δικηγόρων των κατηγορουμένων.

Σε κάθε περίπτωση, το δικαστήριο καλείται να ρίξει φως στο γεγονός πως τα εν λόγω βίντεο ήταν εξαφανισμένα για περίπου δύο χρόνια, αλλά εμφανίστηκαν ξαφνικά ως δια μαγείας, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα.

Ποιοι είναι στο εδώλιο

Τρεις είναι οι κατηγορούμενοι που βρίσκονται στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου:

Στέλεχος της Interstar Security: Η εταιρεία που έχει αναλάβει τη φύλαξη και την επιτήρηση μέσω καμερών του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση.

Ο νυν Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ: Κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση.

Ο τότε Πρόεδρος του ΟΣΕ: Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων.

Υπενθυμίζεται ότι η κύρια δίκη για το σιδηροδρομικό έγκλημα έχει προγραμματιστεί για τις 23 Μαρτίου του 2026.