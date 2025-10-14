Στις 23 Μαρτίου η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών

Η δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, ημερομηνία η οποία προσδιορίστηκε από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας. Η δικαιοσύνη αποφάσισε πως έχουν συλλεχθεί όσα στοιχεία χρειάζονται για να γίνει η εκκίνηση της διαδικασίας. Πολλοί συγγενείς θυμάτων προειδοποιούν ότι για να ξεκινήσει η δίκη αυτή πρέπει να υπάρξουν και άλλα στοιχεία, με την κοινωνική δυσαρέσκεια σε κάθε περίπτωση να «βράζει».

Ως γνωστόν η κυβέρνηση είναι «με την πλάτη στον τοίχο» στο θέμα συγκάλυψης του εγκλήματος και ο δίκαιος αγώνας του Πάνου Ρούτσι έκανε ορατό ακόμα περισσότερο αυτόν τον εμπαιγμό της κυβερνητικής και δικαστικής εξουσίας. Λίγες ημέρες μετά τον νικηφόρο αγώνα του πατέρα, το Μαξίμου έχει βαλθεί να παραποιήσει τα γεγονότα και να υποτιμήσει τον αγώνα του.

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε «πόλεμο» -είχαν προηγηθεί κυβερνητικοί δημοσιολογούντες- για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα και εξέφρασε την επιθυμία της κυβέρνησης να «διώξει» από την πλατεία όλους τους διαδηλωτές και να καταστείλει οποιαδήποτε λαϊκή κινητοποίηση. Την Τρίτη μάλιστα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης επανήλθε στο ζήτημα, προσπαθώντας να χλευάσει το κίνημα των Τεμπών και τον αγώνα των συγγενών για να αποκαλυφθεί η Αλήθεια και να αποδοθεί Δικαιοσύνη.