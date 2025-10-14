Αθλιότητες Φλωρίδη για τα Τέμπη και τα ονόματα των θυμάτων στο Σύνταγμα [βίντεο]

Αγωνιώδης προσπάθεια να βρει «εχθρούς του έθνους» και του Αγνώστου Στρατιώτη• Χλευασμός για το μνημείο στη μνήμη των θυμάτων • Επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και κατηγορίες για «συνωμοσιολογία»

Η κυβέρνηση είναι «με την πλάτη στον τοίχο» στο θέμα συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών και ο δίκαιος αγώνας του Πάνου Ρούτσι έκανε ορατό ακόμα περισσότερο αυτόν τον εμπαιγμό της κυβερνητικής και δικαστικής εξουσίας. Λίγες ημέρες μετά τον νικηφόρο αγώνα του πατέρα, το Μαξίμου έχει βαλθεί να παραποιήσει τα γεγονότα και να υποτιμήσει τον αγώνα του.

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε «πόλεμο» -είχαν προηγηθεί κυβερνητικοί δημοσιολογούντες- για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα και εξέφρασε την επιθυμία της κυβέρνησης να «διώξει» από την πλατεία όλους τους διαδηλωτές και να καταστείλει οποιαδήποτε λαϊκή κινητοποίηση.

Σήμερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης επανήλθε στο ζήτημα, προσπαθώντας να χλευάσει το κίνημα των Τεμπών και τον αγώνα των συγγενών για να αποκαλυφθεί η Αλήθεια και να αποδοθεί Δικαιοσύνη. Είχε προηγηθεί η χθεσινοβραδινή -εξίσου ντροπιαστική- παρουσία του Φλωρίδη στην ΕΡΤ.

«Στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη συμβαίνει οτιδήποτε, συμβαίνουν τα πάντα. Πρέπει να προστατευτεί», υποστήριξε μετά από ερώτημα των δημοσιογράφων για τη αναγραφή των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών. «Εάν συμφωνούμε σε αυτό που είπα, τότε τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη - τρίτη μοίρα. Είναι κάποιοι που τους ενοχλεί η έννοια του έθνους, της πατρίδας, της σημαίας. Τι να κάνουμε τώρα;», πρόσθεσε αναζητώντας αγωνιωδώς το αφήγημα «εσωτερικού εχθρού».

«Εγώ άκουσα έναν πατέρα που χάθηκαν τα δυο παιδιά του και μία ανιψιά να λέει ότι "εγώ δεν θέλω να πατάνε το όνομα του παιδιού μου με τα λασπωμένα παπούτσια". Τι είναι αυτό; Φόρος τιμής; Να πηγαίνεις επάνω και να τα πατάς; Πόσα θα κάνουμε προστατευμένα εκεί; Διαχρονικά το αφήναμε. Πρέπει αυτό το μνημείο να αποδοθεί στη μνήμη του έθνους», είπε κυνικά και προκλητικά ο υπουργός.

«Το υπουργείο Άμυνας έχει τη φροντίδα να συντηρεί το μνημείο. Η ευθύνη για την φροντίδα πάει στο φυσικό του, το υπουργείο. Η ευθύνη για τη δημόσια τάξη ήταν και παραμένει στην αστυνομία. Ούτε μισός στρατιώτης θα είναι εκεί», υποστήριξε.

Παίρνοντας το νήμα από τον Αδ. Γεωργιάδη, ο υπουργός Δικαιοσύνης επιτέθηκε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και ισχυρίστηκε πως η συνήγορος συγγενών θυμάτων δεν θέλει να ξεκινήσει η δίκη. «Ο πρώτος και σημαντικότερος λόγος είναι ότι όσο μπορεί να παραμείνει η ανάκριση ανοιχτή διέπεται από μυστικότητα και έχουν τη δυνατότητα από τα χιλιάδες στοιχεία οι δικηγόροι να διοχετεύουν στοιχεία που να δημιουργούν στρέβλωση και συνωμοσιολογία». «Η μυστικότητα επιτρέπει να δημιουργούνται συνωμοσίες όπως "το παράνομο φορτίο που το πήρε μια εταιρεία φάντασμα από τον Προμαχώνα, ανέβηκε λαθραία στην αμαξοστοιχία, αυτό εξερράγη και προκάλεσε την πυρόσφαιρα που χάθηκαν ζωές που δεν θα χάνονταν εάν δεν υπήρχε αυτό το παράνομο βαγόνι"», συνέχισε ο Γ. Φλωρίδης. «Αυτό αποδείχθηκε ένα τεράστιο ψέμα».

«Η κυβέρνηση κατηγορήθηκε για συγκάλυψη αλλά αυτό αποδείχθηκε ένα μεγάλο ψέμα και λίγοι το πολεμούσαμε με τις πληροφορίες που έβγαιναν στη δημοσιότητα από εφημερίδες και ιστοσελίδες», πρόσθεσε.

«Το θέμα που τέθηκε τελευταία ήταν ότι έκλεισε μια τεράστια και υποδειγματική ανάκριση και έγινε μια απόπειρα εκμετάλλευσης ενός δυστυχή ανθρώπου πρωτίστως από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Το σημείο εκβιασμού της δικαιοσύνης ήταν ότι "ζητάμε εκταφή για βιοχημικές εξετάσεις στο πλαίσιο της ανάκρισης που είχε κλείσει". Αν αυτό συνέβαινε δεν θα γινόταν ποτέ η δίκη. Η τελική επιδίωξη ήταν να εκραγεί η κοινωνία», κατέληξε.