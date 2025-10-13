«Η συνομωσία του ψέματος» - Θρασύτατος και προκλητικός ο Φλωρίδης για τα Τέμπη

Να κάνει το μαύρο.. άσπρο και να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα επιχείρησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, παρέχοντας πλήρη κάλυψη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στις δικαστικές αρχές για τους χειρισμούς τους στο έγκλημα των Τεμπών.

Μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ο υπουργός δεν δίστασε με περίσσιο θράσος να διαστρεβλώσει την αλήθεια, να καταφύγει σε ανακρίβειες και λογικά άλματα, καθώς να εκστομίσει αυθαίρετα συμπεράσματα, προκαλώντας την κοινή λογική και το δημόσιο αίσθημα, για μια τραγική υπόθεση με 57 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Μεταξύ άλλων, ο Γ. Φλωρίδης αρνήθηκε πως υπήρξε συγκάλυψη της υπόθεσης από την κυβέρνηση ή τις δικαστικές αρχές. Αντίθετα, κατηγόρησε όσους –όπως είπε– δημιούργησαν τη «συνομωσία που πέρασε στον κόσμο»: μια συνομωσία που –όπως ισχυρίστηκε– στηρίχτηκε σε ένα «τεράστιο ψέμα». Με βάση το αφήγημα αυτό, ο Γ. Φλωρίδης απέρριψε πως υπήρξε παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία ή πως έγινε μπάζωμα στον χώρο της τραγωδίας προκειμένου να συγκαλυφθούν τα αίτια του δυστυχήματος. «Έχει αποδειχθεί, ήταν μια απίστευτη κατασκευή», συμπέρανε αυθαιρέτως ο υπουργός, βγάζοντας ουσιαστικά πόρισμα πριν καν ξεκινήσει η δίκη.

Παράλληλα, επενδύοντας σε άκρατη κινδυνολογία, είπε πως «εάν κάποιοι δεν πρόβαλαν αντίσταση στο ψέμα, δεν ξέρω εάν θα υπήρχε η χώρα». Όπως κόμπασε (βάζοντας τον εαυτόν του σε θέση θετικού πρωταγωνιστή) «κάποιοι λίγοι ήμασταν που αντισταθήκαμε στο ψέμα...».

Εξάλλου, έφτασε στο σημείο να αποδώσει την απεργία πείνας που έκανε ο Πάνος Ρούτσι σε «σκοπιμότητα», ισχυριζόμενος ότι ο εν λόγω πατέρας θύματος «χρησιμοποιήθηκε» από τους νομικούς σύμβουλους του και από τη δικηγόρο του, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Για το θέμα αυτό, αποκάλυψε μάλιστα ότι «δεν υπάρχουν νέα στοιχεία» (που ανέσυραν τη σχετική δικογραφία από το αρχείο για την ικανοποίηση του αιτήματος Ρούτσι), όπως είχε γίνει γνωστό εξαρχής, αλλά «υπάρχει νέο αίτημα». Όσο για τις τοξικολογικές εξετάσεις (το αίτημα του απεργού πείνας), δήλωσε προκλητικά ότι αυτές γίνονται μόνο στους οδηγούς ή τους συνοδηγούς: και αυτό συνέβη και στα Τέμπη.

Επίσης, ο υπουργός δήλωσε πλήρως ικανοποιημένος από τις ανακριτικές αρχές της Λάρισας, τόσο όσον αφορά τον χρόνο που ολοκληρώθηκε η διαδικασία και οδηγείται πλέον σε δίκη, όσο και από το περιεχόμενο της εργασίας τους. «Η ανάκριση και το υλικό είναι πλήρεις», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός, ενώ έκρινε ως «απολύτως σωστό» το γεγονός ότι είναι κατακερματισμένες οι δικογραφίες για την υπόθεση.

Όλα αυτά, μόλις δύο μέρες μετά την ηχηρή ανακοίνωση από δεκάδες συγγενείς θυμάτων, που κατηγόρησαν ανοιχτά τους εκπροσώπους της Δικαιοσύνης, εξαπέλυσαν βέλη κατά της κυβέρνησης, διατύπωσαν εύλογα ερωτήματα και επισήμαναν τραγικά λάθη και κρίσιμες παραλείψεις, και κάλεσαν τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης «να σταθούν στο ύψος που απαιτεί η θέση τους και οι περιστάσεις». Πρόσφατα επίσης η πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών Μαρία Καρυστιανού δήλωσε με σαφήνεια ότι «Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στις ελληνικές αρχές», ενώ, όπως είναι γνωστό, ο Πάνος Ρούτσι αναγκάστηκε σε απεργία πείνας 23 ημερών πριν η Δικαιοσύνη τού «παραχωρήσει» ένα αυτονόητο δικαίωμα: να του επιτρέψει να μάθει πώς σκοτώθηκε ο γιος του στα Τέμπη.