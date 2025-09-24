Αθήνα, 28°C
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, 2025
opekepe
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ

Καταθέτουν οι μάρτυρες στην εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Νέες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
efsyn. gr
Ο οργανισμός έχει λάβει εντολή να μπλοκάρει τις πληρωμές και να ζητήσει επιστροφή των ποσών ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα», όπως ορίζει η διαδικασία.

Ξεκινά ο χορός των καταθέσεων μαρτύρων στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την πλειοψηφία της να έχει απορρίψει τις προτάσεις της Αντιπολίτευσης, την Τετάρτη καταθέτουν ο προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού Γιάννης Καββαδάς, που ανέλαβε μόλις πριν λίγες εβδομάδες καθήκοντα στον απόηχο της υπόθεσης, καθώς και ο προκάτοχός του Νίκος Σαλάτας.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά πλειοψηφία ο προγραμματισμός προβλέπει ότι στις επόμενες συνεδριάσεις θα κληθούν για κατάθεση όλοι οι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ της περιόδου 2019 – 2025 με αντίστροφη χρονική σειρά και θα ακολουθήσει η κλήση για εξέταση των υπουργών και υφυπουργών της αντίστοιχης περιόδου.

Παράλληλα, σε δεσμεύσεις δεκάδων τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων καθώς και θυρίδων προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές σε αγρότες του Ηρακλείου που έλαβαν επιδοτήσεις άνω των 20.000 ευρώ και που σύμφωνα με την έρευνα του Οργανωμένου Εγκλήματος φέρονται να δήλωναν ζωικό κεφάλαιο που δεν υπήρχε. Αρκετοί από εκείνους που φέρονται να έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις και βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών είδαν τους λογαριασμούς τους δεσμευμένους χωρίς να μπορούν να κάνουν ανάληψη των καταθέσεων τους. Οπως αναφέρει το patris.gr, οι αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου έχουν ήδη μοιράσει αρκετές διατάξεις για τη δέσμευση περιουσιών Ηρακλειωτών για τους οποίους γίνεται έλεγχος για τις επιδοτήσεις που έλαβαν με πλαστές – ψευδείς δηλώσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει λάβει εντολή να μπλοκάρει τις πληρωμές και να ζητήσει επιστροφή των ποσών ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα», όπως ορίζει η διαδικασία. Οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν να επιστρέψουν τα χρήματα, ανεξαρτήτως του αν, τα μοίρασαν ή όχι σε τρίτους. Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας είχε δηλώσει χαρακτηριστικά «Το τι έκανε τα χρήματα το κάθε ΑΦΜ δεν αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή τη στιγμή. Ο οργανισμός ζητά πίσω τα ποσά που κατέβαλε σε πρόσωπα που δεν τα δικαιούνταν».

