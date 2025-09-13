Αντίδραση Καρυστιανού - Μιλάει για μεθοδεύσεις στο νέο νομοσχέδιο Φλωρίδη

Στο στόχαστρο της Μαρίας Καρυστιανού βρέθηκαν ξανά οι ρυθμίσεις του Γιώργου Φλωρίδη και ειδικότερα οι νέες διατάξεις, με την πρόεδρο του Συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών να καταγγέλλει μεθοδεύσεις ενάντια στο δικαίωμα για δίκαιη δίκη.

Η κ. Καρυστιανού επισημαίνει ότι ο κατηγορούμενος δεν θα έχει δικαίωμα πρόσβασης στην ποινική δικογραφία που τον αφορά» και ότι «εν ολίγοις, δεν θα μπορεί να ενημερωθεί για τα στοιχεία που υπάρχουν εναντίον του, ώστε να μπορέσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι σε τυχόν κατασκευασμένες κατηγορίες, και στοιχεία τυχόν προερχόμενα απο αθέμιτα μέσα, όπως υποκλοπές…»

Η ανάρτηση

Γνωρίζοντας, με τον πιο επώδυνο τρόπο, τις ατελείωτες παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου απο μια κυβέρνηση, που δυστυχώς προτεραιότητα έχει όχι το κοινό συμφέρον, αλλά την εξασφάλιση της ασυλίας και ατιμωρησίας των Υπουργών της, αισθάνθηκα ΑΠΕΙΛΗ σε βάρος όλων των πολιτών, διαβάζοντας την καινουργια μεθόδευση παραβίασης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως για τη δίκαιη δίκη.

Η κυβέρνηση της ΝΔ δια του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδη προσπαθεί να περάσει νομοσχέδιο, όπου ο κατηγορούμενος δεν θα έχει δικαίωμα πρόσβασης στην ποινική δικογραφία που τον αφορά!

Εν ολίγοις, δεν θα μπορεί να ενημερωθεί για τα στοιχεία που υπάρχουν εναντίον του, ώστε να μπορέσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι σε τυχόν κατασκευασμένες κατηγορίες, και στοιχεία τυχόν προερχόμενα απο αθέμιτα μέσα, όπως υποκλοπές…

Τι έχουν άραγε στο δόλιο μυαλό τους;

Και για ποιους πολίτες ετοιμάζονται;

Πέρα από τις απειλές που η ίδια δέχθηκα, ήδη πρόσωπα που βοηθούν στην υπόθεση των Τεμπών στοχοποιούνται και ποιος ξέρει τι άλλο θα ακολουθήσει.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 13/2012, μπορεί να έχει αντίστοιχες ρυθμίσεις, αλλά περιλαμβάνει τη δικλείδα διασφάλισης της δίκαιης δίκης, θέτοντας μια προϋπόθεση η οποία έχει καταλυθεί στη χώρα μας.

Έτσι ακόμη και η αγενέστατη και αλαζονική απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, με παραπομπή σε ευρωπαϊκή οδηγία, είναι άτοπη, άστοχη και βέβαια προσχηματική.

Διότι η Ευρώπη προϋποθέτει για κάθε ρύθμιση της την τήρηση των αρχών του Κράτους Δικαίου και της δίκαιης δίκης, αυτές που η Κυβέρνηση συστηματικά καταπατά και δεν τηρεί!

Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και καλής προαίρεσης ρυθμίσεις της Ευρώπης, μετατρέπονται σε δόλια και επικίνδυνα εργαλεία στα χέρια μιας Κυβέρνησης που έχει αποδείξει ότι γράφει στα παλιά της τα παπούτσια τη δίκαιη δίκη.

Δεν έχουν καταλάβει όμως τι συμβαίνει έξω, στην κοινωνία …..

Πόσο βράζει το μέσα μας από την αγανάκτηση και την απόγνωση.

Για εκείνους είναι αδιανόητο να βλέπουν τους πολίτες ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να μετατρέπονται σε ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΟΝΤΑ και να υποστηρίζουν τα δικαιώματα τους ανεξάρτητα από κομματικά κινήματα, χάρη στα οποία μας κρατούσαν στη διάσπαση.

Να συσπειρώνονται ενάντια στο κακό.

Να γίνονται οι ίδιοι εμπόδιο σε όλες τις δόλιες πράξεις τους.

Ευθύνη δική μας λοιπόν η προστασία των παιδιών μας, της ζωής, της αξιοπρέπειας, των αρχών του Κράτους Δικαίου και της δίκαιης δίκης, και η αποδόμηση όλων όσων τις καταπατούν.

Μέχρι τέλους!!