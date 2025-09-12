Θεσσαλονίκη: Σε κατ' οίκον περιορισμό ο 18χρονος που φέρεται να έδειρε 13χρονο

Διαφωνία προέκυψε ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα όσον αφορά την ποινική μεταχείριση του 18χρονου που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό τού 13χρονου στις Συκιές Θεσσαλονίκης.
Η ανακρίτρια, ενώπιον του οποίου ο 18χρονος απολογήθηκε, εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ η εισαγγελέας γνωμοδοτήσεων ήταν υπέρ της προφυλάκισής του.
Τη διαφωνία αυτή καλείται να ξεπεράσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, το οποίο θα συγκληθεί τις επόμενες μέρες. Μέχρι την έκδοση τού σχετικού βουλεύματος ο 18χρονος θα παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό.
Ο νεαρός διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία (κακούργημα), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία (πλημμελήματα).
Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης, κοντά στον ιερό ναό των Αγίων Θεοδώρων. Το 13χρονο θύμα βρισκόταν με δύο φίλους του, όταν τον πλησίασε μια ομάδα 11 ατόμων που τού επιτέθηκαν με ξύλα και άλλα αντικείμενα, τραυματίζοντάς τον.
Ο ανήλικος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Κατόπιν αναζητήσεων, προσήχθη για εμπλοκή στο επεισόδιο ο 18χρονος που αναγνωρίστηκε από τους δύο φίλους του παθόντα, οπότε και συνελήφθη.
Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε παρουσία των γονιών του κι αφού εξετάστηκε προηγουμένως από παιδοψυχολόγο. Κατά πληροφορίες, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο περιστατικό, τονίζοντας ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν με παρέα σε κατάστημα εστίασης, αρκετά μακριά από το σημείο του συμβάντος.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας