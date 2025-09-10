Αθήνα, 31°C
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου, 2025
© Dreamstime.com

Κακουργηματική δίωξη στον 18χρονο για τον ξυλοδαρμό 13χρονου στη Θεσσαλονίκη

efsyn.gr
Διώκεται με το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και τα πλημμελήματα παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος του 18χρονου που συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό τού 13χρονου στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Ο 18χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία (κακούργημα), όπως επίσης και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία (πλημμελήματα). Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε τακτικό ανακριτή και παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κοντά στον ιερό ναό των Αγίων Θεοδώρων. Ο 13χρονος βρισκόταν με δύο φίλους του, όταν τον πλησίασε μια ομάδα αποτελούμενη από έξι ή επτά άτομα και για άγνωστους, μέχρι στιγμής, λόγους τού επιτέθηκαν και φέρονται πως άρχισαν να τον χτυπούν με ξύλα.

Το ανήλικο θύμα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με τον πατέρα του, και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Ο 18χρονος κατηγορούμενους συνελήφθη κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων, ενώ οι αστυνομικές έρευνες για τους υπόλοιπους δράστες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κακουργηματική δίωξη στον 18χρονο για τον ξυλοδαρμό 13χρονου στη Θεσσαλονίκη

