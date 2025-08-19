Χαλάνδρι: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο 28χρονος γυναικοκτόνος

Δίωξη για «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση», «οπλοφορία» και «οπλοχρησία» ασκήθηκε στον 28χρονο γυναικοκτόνο της 47χρονης στο Χαλάνδρι, που οδηγήθηκε στην Ευελπίδων το πρωί της Τρίτης για να του απαγγελθούν κατηγορίες, καθώς έχει ομολογήσει την πράξη του.
Ο συλληφθείς, ο οποίος υποστήριξε πως μαχαίρωσε άγρια την γυναίκα επειδή έκανε αρνητικά σχόλια για τον ίδιο, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα. Μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε Ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί.
Η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι στη σορό της εντοπίζονται πάνω από δέκα σοβαρά τραύματα.
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛ.ΑΣ. είχε προβεί σε σύσταση προς τον δράστη να μην πλησιάζει τη 47χρονη, καθώς το θύμα είχε απευθυνθεί στην αστυνομία, κάνοντας παράπονα, από τον περασμένο Μάρτιο.
Δράστης και θύμα φέρονται να είχαν γνωριστεί σε συσσίτια απόρων της εκκλησίας και να είχαν φιλική σχέση.
