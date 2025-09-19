Ελληνες αγωνιστές στα χαφιεδίστικα τεφτέρια του Ισραήλ

Το γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ εξέδωσε μια απαράδεκτη, χαφιεδίστικη έκθεση, στοχοποιώντας προκαταβολικά μέλη του στόλου Global Sumud Flotilla και ειδικά αγωνιστές, αλληλέγγυους, οργανώσεις και κόμματα στην Ελλάδα, ισχυριζόμενο ότι έχουν σχέσεις με στελέχη της Χαμάς! Πρόκειται για μια έκθεση 22 σελίδων που ανάρτησε το ισραηλινό υπουργείο «Διασποράς και Αντισημιτισμού» εντός του Σεπτεμβρίου και η οποία φέρει τίτλο «Global Sumud Flotilla: Μια ανθρωπιστική κάλυψη με τεκμηριωμένους δεσμούς με τη Χαμάς και τη Μουσουλμανική Αδελφότητα». Στη σελίδα του ισραηλινού υπουργείου ο τίτλος είναι «Κύματα μίσους: Η τρομοκρατία του Flotilla. Τα κρυφά δίκτυα πίσω από το Global Sumud Flotilla».

Από τις 22 σελίδες, οι δώδεκα είναι αφιερωμένες στην Ελλάδα! Συγκεκριμένα, στοχοποιούνται το BDS Greece, το March to Gaza Greece και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και προσωπικά οι Πάρις Λαυτσής (μέλος της ελληνικής αποστολής), ο Σωτήρης Λαπιέρης (στέλεχος της ΛΑΕ) και ο Θάνος Ανδρίτσος (March to Gaza). Οι φωτογραφίες των τριών προσώπων, μαζί με βιογραφικά στοιχεία τους, βρίσκονται αναρτημένες σε γράφημα που αποτυπώνει υποτιθέμενα τρομοκρατικά δίκτυα! Ετσι, η ανθρωπιστική αλληλεγγύη στη Γάζα χαρακτηρίζεται ως «αντισημιτισμός» και «πρόσχημα» για την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων».

Το ελληνικό δίκτυο των... «τρομοκρατών» είχε εμφανιστεί πριν από τη δημοσίευση της συγκεκριμένης έκθεσης σε ένα γράφημα στο διαδίκτυο με αφορμή τη 10η Αυγούστου, ημέρα πανελλαδικών κινητοποιήσεων στην Ελλάδα κατά της γενοκτονίας, την οποία οι Ισραηλινοί χαρακτηρίζουν «Μέρα Οργής». Χωρίς οποιαδήποτε τεκμηρίωση και μόνο με βάση ποιος ακολουθεί ποιον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ισραηλινές υπηρεσίες αναφέρουν ότι: «Μια αξιολόγηση των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις της 10ης Αυγούστου δείχνει συνδέσεις με τη Χαμάς και τη Μουσουλμανική Αδελφότητα. Ενώ οι δραστηριότητες στην Ελλάδα μπορεί εξωτερικά να φαίνονται ανεξάρτητες, μη βίαιες και άσχετες με εξτρεμιστικούς παράγοντες, μια πιο προσεκτική εξέταση του δικτύου σχέσεων αποκαλύπτει μια άμεση σύνδεση μεταξύ της March to Gaza Greece και του κύριου συντονιστή της στην Ελλάδα, Π. Λαυτσή, και του Σαΐφ Αμπουκσέκ, του παγκόσμιου συντονιστή της πρωτοβουλίας March to Gaza. Ο Αμπουκσέκ παρακολουθεί την “Πορεία προς τη Γάζα Ελλάδα” μέσω του λογαριασμού του στο Instagram, ενώ ο Λαυτσής ακολουθεί αμοιβαία τον λογαριασμό του Αμπουκσέκ». Μιλάμε για τεκμηρίωση, όχι αστεία. Το επιχείρημα είναι ότι ο γνωστός Παλαιστίνος ακτιβιστής με έδρα τη Βαρκελώνη διατηρεί σχέσεις με μια σειρά ατόμων, μεταξύ των οποίων με έναν κληρικό στην Αλγερία, που με τη σειρά του έχει... άμεσες σχέσεις με τη Χαμάς ως μέλος «ενός θρησκευτικού οργανισμού στην Αλγερία που συνδέεται με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα».

«Γνωρίζαμε για αυτή την αστεία έκθεση προπαγάνδας του ισραηλινού υπουργείου, που αναπαράγεται από ακροδεξιά τρολ στην Ελλάδα, και θα εξετάσουμε πώς θα κινηθούμε νομικά προσεχώς. Είναι εμφανές πως τους ενόχλησε πάρα πολύ η 10η Αυγούστου και το μαζικό κύμα διαμαρτυριών σε όλη τη χώρα. Ενα κράτος-τρομοκράτης στοχοποιεί επίσημα Ελληνες πολίτες που ασκούν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους στην ελευθερία έκφρασης και τη συλλογική δράση, δημιουργεί κλίμα, συκοφαντώντας αγωνιστές και βέβαια επιχειρεί να τρομοκρατήσει όσους συμμετέχουμε στο Global Sumud Flotilla, προετοιμάζοντας πώς θα δικαιολογήσει ακόμα και ένα ενδεχόμενο χτύπημα στα σκάφη μας», λέει στην «Εφ.Συν.» ο Πάρις Λαυτσής, από τη Μήλο όπου βρίσκονται και τα έξι πλοία της ελληνικής αποστολής.

Σε ανακοίνωσή της η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κάνει λόγο για φακέλωμα με ασφαλίτικο τρόπο και συκοφάντηση, σημειώνοντας ότι «η ξεκάθαρη πράξη τρομοκρατίας απέναντι σε αγωνιστές και οργανώσεις που συμμετέχουν στο κίνημα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό είναι σε γνώση της ελληνικής κυβέρνησης, που βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση Νετανιάχου (και) για αυτό το ζήτημα. Η ελληνική κυβέρνηση, που αρνείται να χρησιμοποιήσει τον όρο “γενοκτονία”, έχει πάρει μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια πολιτών και οργανώσεων στην ελληνική επικράτεια αλλά και εκτός αυτής με βάση το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις των κρατών απέναντι στους πολίτες τους ή θα είναι συνένοχη σε πιθανές πράξεις κρατικής τρομοκρατίας; Εχει, άραγε, πάρει μέτρα για την ασφάλεια των επιβαινόντων στον στολίσκο που απέπλευσε ή θα αποδειχθεί συνυπεύθυνη σε πιθανές επιθέσεις και πράξεις κρατικής πειρατείας;».