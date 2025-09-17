Καταγγελία ΚΕΕΡΦΑ: Εργοδότης ξυλοκόπησε μετανάστη εργάτη στην Καλλιθέα

Άλλη μια καταγγελία ρατσιστικής βίας από εργοδότη σε εργαζόμενο έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΚΕΕΡΦΑ. Πιο αναλυτικά, ο μετανάστης από το Πακιστάν, Αμίρ Σεχζάτ, κατήγγειλε στην οργάνωση ότι το βράδυ της Δευτέρας, ενημέρωσε τον εργοδότη του ότι προτίθεται να παραιτηθεί, καθώς δε μπορούσε να ανταποκριθεί στον υπερβολικό φόρτο εργασίας που του δόθηκε στη μπυραρία που εργαζόταν στη Καλλιθέα (ενδεικτικά επιπλέον της κουζίνας, μαγείρεμα, πιάτα, σέρβις και καθαριότητα).
Ωστόσο, ο εργοδότης του αρνήθηκε και τον απείλησε πως δε θα πάρει χρήματα και πως θα ζητήσει απέλαση από την αστυνομία.
Αφού ήρθαν δύο άγνωστα σε εκείνον άτομα προς ενίσχυση του εργοδότη, ο τελευταίος άρχισε να τον δέρνει πολύ άσχημα με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να φοβάται ακόμη και για τη ζωή του. Μάλιστα, οι απειλές του δεν τελείωσαν εκεί καθώς την επομένη, ο εργοδότης του τον απείλησε με μη καταβολή των δεδουλευμένων του αν δεν δουλέψει για μια εβδομάδα.
Σύμφωνα με την αντιρατσιστική οργάνωση, ο μετανάστης κατήγγειλε το περιστατικό στο τμήμα Ρατσιστικής Βίας της ΕΛ.ΑΣ.
Αναλυτικά η καταγγελία της ΚΕΕΡΦΑ:
Εργοδότης έκανε σάκο του μποξ μετανάστη εργάτη σε μπυραρία-εστιατόριο στην Καλλιθέα.
Ο μετανάστης μάγειρας Αμίρ Σαχζάτ αντιμετώπισε το στυγνό πρόσωπο του εργοδοτικού ρατσισμού. Το αφεντικό του δε δέχτηκε την απόφαση του να φύγει διότι δεν άντεχε την υπερβολική πίεση στη δουλειά. Απαιτούσε, εκτός από τα καθήκοντα στην κουζίνα-μαγείρεμα και ετοιμασία πιάτων, να κάνει τον λαντζέρη, τον σερβιτόρο και τον καθαριστή!
Όπως κατήγγειλε στην ΚΕΕΡΦΑ, ο Αμίρ Σεχζάτ:
« Τη Δευτέρα 15/9 στις 0.30πμ τέλειωσα τη βάρδια μου. Είπα στο αφεντικό ότι δε θέλω να δουλέψω άλλο διότι μου ζητά πολλά και δεν αντέχω την κούραση. Μου ζήτησε να κάτσω άλλη μια βδομάδα. Δεν ήθελα και ζήτησα τα λεφτά μου. Μου είπε δε θα πάρεις τίποτα αν δεν έρθεις αύριο στη δουλειά και απαιτούσε να πάρω τα κλειδιά για να έρθω και να ανοίξω το μαγαζί. Του είπα ότι δε θα έρθω.
Τότε μου είπε: «Θα φωνάξω την Αστυνομία για να σε διώξω. Μπορώ να σε στείλω πίσω στο Πακιστάν. Εκεί δεν θα έχεις να φας». Ήρθαν δύο άτομα. Δε φορούσαν στολές αστυνομικών. Μου ζητούσαν να κάνω αυτό που μου είπε το αφεντικό, να πάρω τα κλειδιά και να έρθω στη δουλειά.
Τότε, είπε στον άλλο εργαζόμενο να κλείσει τις πόρτες για να μη μπορώ να φύγω. Με άρπαξε από τον λαιμό και με πίεζε. Πόναγα πολύ και φοβήθηκα ότι θα σκοτώσει. Άρχισε να με χτυπά με γροθιές στο κεφάλι και το σώμα και μου χτύπησε το μάτι. Ξέρει μποξ και χτυπούσε γρήγορα και δυνατά, μπορεί και 1015 φορές. Με χτύπησε και με κλωτσιές στο σώμα.»
Την επόμενη μέρα, σα να μη συνέβη τίποτα, το αφεντικό του τηλεφωνούσε για να πάει στη δουλειά και του είπε μάλιστα ότι, αν δεν έρθει να δουλέψει για μια βδομάδα, δε θα του δώσει ότι του χρωστάει και ότι το ξύλο που έφαγε το προκάλεσε ο ίδιος!
Ο μετανάστης έχει καταγγείλει την επίθεση που δέχτηκε στο Τμήμα Ρατσιστικής Βίας της ΕΛΑΣ.
Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Η ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης, που πνίγει πρόσφυγες στην Πύλο, ανάβει πράσινο φως- με τον νόμο Πλεύρη- στους ρατσιστικές εργοδότες, τους μπράβους και τους φασίστες να αρχίσουν ξανά τις επιθέσεις. Δε θα αφήσουμε να γίνουν Μανωλάδες οι εργασιακοί χώροι, ούτε οι γειτονιές μας ορμητήρια των φασιστών.
Η αποφυλάκιση του Μιχαλολιάκου είναι ένα δώρο στους νεοναζί δολοφόνους του Σαχζάτ Λουκμάν και του Παύλου Φύσσα, παραμονές της 12ης επετείου από τη δολοφονία του.
Απαιτούμε την παραδειγματική τιμωρία του ρατσιστή εργοδότη, την καταβολή όλων των δεδουλευμένων με βάση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τη νομιμοποίηση όλων των μεταναστών με ίσα δικαιώματα στην δουλειά.
Καλούμε το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού Αττικής να στηρίξει τον μετανάστη εργάτη, όπως άλλωστε έχει κάνει ξανά πρόσφατα.
Καλούμε σε μαζική συμμετοχή στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη, στο Κερατσίνι, στις 5.30μμ και στη Γενική Απεργία την 1η Οκτώβρη. Δε θα γίνουν οι μετανάστες εργάτες σάκος του μποξ για τους ρατσιστές εργοδότες και τους φασίστες.
ΚΕΕΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ
ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ "Η ΕΝΟΤΗΤΑ"
