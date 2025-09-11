Συνελήφθη μόλις... τόλμησε να πει σύνθημα για τα Τέμπη μπροστά στον Τασούλα

Στην Άνδρο ένας διοικητής τοπικού αστυνομικού τμήματος, ως άλλος ενωμοτάρχης άρπαξε θυμωμένος το πανό από τα χέρια νόμιμα και ειρηνικά συγκεντρωμένων πολιτών, τους... «κατσάδιασε» που τόλμησαν να δυσαρεστήσουν τον ηγεμόνα, και συνέλαβε έναν από αυτούς.

Στη σύλληψη ενός διαδηλωτή παρουσία των παιδιών του προχώρησε η αστυνομία την Τετάρτη το απόγευμα στην Άνδρο στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα στο νησί, αφού εκείνος (σ.σ. ο διαδηλωτής) μαζί με άλλους ντόπιους φώναξαν απευθυνόμενοι στον κ. Τασούλα «Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε το έγκλημα των Τεμπών». Όπως μετέδωσε το tvxs.gr, ο άνδρας βρίσκεται την Πέμπτη στη Σύρο, με την κατηγορία της αντίστασης κατά της αρχής. Ο πολίτης έμεινε στα κρατητήρια της Άνδρου και στις 12.30 το μεσημέρι της Πέμπτης ενημερώθηκαν οι οικείοι του ότι θα πήγαινε με τη διαδικασία του αυτοφώρου στην Σύρο.

Η σύλληψη έγινε υπό τους ήχους της... φιλαρμονικής ορχήστρας του Δήμου Άνδρου, με τον διοικητή της αστυνομίας να αρπάζει τα πανό από τα χέρια των διαδηλωτών. «Τον συνέλαβαν επειδή φώναξε συνθήματα» δήλωσε η σύντροφός του, συμπληρώνοντας πως οι πολίτες πήγαν να διαδηλώσουν ειρηνικά μαζί με τα παιδιά τους και κατέληξαν να σπρώχνονται από τις αρχές και οι αστυνομικοί άρπαζαν τα πανό από τα χέρια τους, όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται η σύλληψη του διαδηλωτή ο οποίος παραπονιέται πως πονάει ο ώμος του αλλά αγνοείται από τους αστυνομικούς.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο δήμαρχος του νησιού Θεοδόσης Σουσούδης εξέδωσε ανακοίνωση ότι στο νησί θα μετέβαινε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ευεργέτη Αλέξανδρου Γουλανδρή, στην Πλατεία Γηροκομείου.

«Ο δήμαρχος κάλεσε όλους τους πολίτες να έρθουν στην εκδήλωση. Πήγαμε περίπου 20 άτομα πολλοί με τα παιδιά μας μαζί και σταθήκαμε στη μέση της πλατείας. Κάποιοι είχαμε τις αφίσες που είχαμε ετοιμάσει σε τσάντες, άλλοι όμως κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν “Δικαιοσύνη”» είπε η σύντροφος του συλληφθέντος. «Ήρθαν οι αστυνομικοί. Μας είπαν να φύγουμε από την πλατεία. Κάποιοι αρνήθηκαν λέγοντας "Έχουμε δικαίωμα να είμαστε εδώ". Ρωτάνε “Τι κρατάτε;” και μας παίρνουν τα πανό. Θέλαμε όταν τελειώσει η ομιλία του Τασούλα να φωνάξουμε “Δικαιοσύνη” και να σηκώσουμε το πανό. Μας έδιωξαν τελικά από εκεί, και μας πήγαν στο κάτω μέρος της πλατείας. Όταν φωνάξαμε τα συνθήματα και ανεβάσαμε το πανό, πήγαν κι άρπαξαν μια γυναίκα να τη συλλάβουν. Άρχισε να φωνάζει δυνατά η γυναίκα “Τι κάνετε; Έχω δυο παιδιά, αφήστε με” και την άφησαν γιατί έκανε θόρυβο και γιατί η εκδήλωση ήταν σε εξέλιξη. Εμείς συνεχίσαμε να φωνάζουμε τα συνθήματα από το κάτω μέρος της πλατείας. Και έρχονται τότε και συλλαμβάνουν τελικά τον σύντροφο μου, που φώναζε δυνατά κι αυτός μαζί με εμάς τα συνθήματα. Ήρθε μάλιστα ο διοικητής τσαντισμένος και άρπαξε τα πανό». Όσα ανέφερε η σύντροφος του συλληφθέντα, φαίνονται και στο παρακάτω βίντεο: