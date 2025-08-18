Ο Θάνος Πλεύρης σε ντελίριο ολοκληρωτισμού

Πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εμφανίζονται να κάνουν στην εφημερίδα Political ανατριχιαστικές δηλώσεις που στοχοποιούν ευθέως τους υπερασπιστές ανθρώπινων δικαιωμάτων με εμφυλιοπολεμική ρητορική «υπονόμευσης της κρατικής κυριαρχίας», ενώ συνιστούν παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης, καθώς εμφανίζουν την κυβέρνηση να είναι υπεράνω της δικαστικής κρίσης και της νομικής αμφισβήτησης των αποφάσεών της.

Στο δημοσίευμα («Στήνουν μηχανισμό αμφισβήτησης της εθνικής στρατηγικής φύλαξης των συνόρων», 14/8/2025), οι πηγές στοχοποιούν την οργάνωση Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες επειδή προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά της αμφιλεγόμενης τρίμηνης αναστολής ασύλου για πρόσφυγες που έρχονται από τη Βόρεια Αφρική. Η οργάνωση εκπροσωπεί Σουδανούς πρόσφυγες που κρατούνται στην Αμυγδαλέζα στερούμενοι το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση ασύλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας Ασύλου, όλοι όσοι προέρχονται από το Σουδάν αναγνωρίζονται πρόσφυγες, έχοντας ποσοστό 100% αναγνώρισης, το μεγαλύτερο. Μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διέταξε την κυβέρνηση να μην απελάσει τους Σουδανούς πρόσφυγες για διάστημα μίας εβδομάδας μετά την έκδοση της απόφασης της ελληνικής Δικαιοσύνης, κάνοντας δεκτό το αίτημα προσωρινών ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε η οργάνωση.

Οι πηγές του υπουργείου εμφανίζονται να δηλώνουν στην Political ότι οι προσφυγές τέτοιου τύπου στη Δικαιοσύνη «δεν αποτελούν απλή κριτική, αλλά λειτουργούν ως μηχανισμός αμφισβήτησης των βασικών αξιών της εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής». Προσθέτουν: «Οταν οι νομικές αίθουσες μετατρέπονται σε πεδίο μάχης κατά κάθε κυβερνητικής πρωτοβουλίας, τίθεται ζήτημα αν αυτές οι παρεμβάσεις υπηρετούν αποκλειστικά την υπεράσπιση δικαιωμάτων ή συνιστούν συστηματική υπονόμευση της κρατικής κυριαρχίας».

«Αδιανόητες δηλώσεις»

Και καταλήγουν: «Αντί να λειτουργούν συμπληρωματικά στην Πολιτεία, επιλέγουν τη μετωπική σύγκρουση, θέτοντας εν αμφιβόλω την ικανότητα του κράτους να προστατεύει τα σύνορά του, να εφαρμόζει τους νόμους του και να διαχειρίζεται με όρους τάξης και δικαιοσύνης ένα από τα πιο σύνθετα ζητήματα της εποχής μας».

Οι πηγές στρέφονται εμμέσως πλην σαφώς εναντίον της δικαστικής εξουσίας αλλά και άλλων ανεξάρτητων αρχών, ελληνικών και διεθνών, με δεδομένο μάλιστα ότι η Ενωση Διοικητικών Δικαστών έχει χαρακτηρίσει την τροπολογία αντίθετη με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως το έχουν κάνει πολλοί φορείς, από τον Συνήγορο του Πολίτη, την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και περισσότερες από 100 οργανώσεις δικαιωμάτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Για «επιτομή του ολοκληρωτισμού» κάνει λόγο η Εναλλακτική Παρέμβαση-Δικηγορική Ανατροπή, που ανέδειξε το ζήτημα, σε χτεσινή ανακοίνωσή της και καλεί το ΔΣΑ να καταδικάσει τις δηλώσεις και να ζητήσει από τον υπουργό Θάνο Πλεύρη να τις αποσύρει, αλλιώς να απευθυνθεί στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων. «Πρόκειται για αδιανόητες δηλώσεις που θέτουν την Ελλάδα εκτός της χορείας των κρατών που διεκδικούν για τον εαυτό τους τον τίτλο του κράτους δικαίου», υπογραμμίζει.

Προσθέτει: «Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν είμαστε “συμπλήρωμα” οποιασδήποτε κρατικής εξουσίας ούτε υπάλληλοι οποιασδήποτε εθνικής πολιτικής: είμαστε ανεξάρτητοι υπερασπιστές και υπερασπίστριες των δικαιωμάτων και των ελευθεριών κάθε πολίτη και κάθε ανθρώπου που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια». Και δηλώνει την αποφασιστικότητά της να περιφρουρήσει αυτό τον ρόλο μέσα και έξω από τις δικαστικές αίθουσες.

Η προβοκατόρικη ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη

Υπουργός σε ρόλο εθνικιστή προβοκάτορα

Μία μέρα μετά τις αναρτήσεις σε εθνικιστικούς λογαριασμούς στο Χ που στοχοποιούσαν αλλοδαπό ο οποίος απεικονίζεται σε βίντεο να φωνάζει μπροστά από τη Βουλή και στη συνέχεια να απομακρύνεται από αστυνομικούς, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης έσπευσε να ανταποκριθεί με κυριακάτικη ανάρτηση χτες το πρωί στο Χ.

Ο κ. Πλεύρης υπερθεματίζει στη ρητορική μίσους, στοχοποιεί τον άνδρα και παρεμβαίνει στη διαδικασία ασύλου με τρόπο που δεν σέβεται ούτε το απόρρητο της διαδικασίας ούτε την ανεξαρτησία της. Σημειώνει με τη γνωστή ακραία ρητορική του: «Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας», ενημερώνει ότι η αίτησή του για άσυλο έχει απορριφθεί λόγω σιωπηρής διακοπής στις 14 Αυγούστου, και ότι έδωσε εντολή να μπει στο φάκελό του «το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς του ώστε οποιαδήποτε προσφυγή του να τύχει της αντίστοιχης αξιολόγησης».

Πηγές του υπουργείου σημειώνουν στην «Εφ.Συν.» ότι το περιστατικό συνέβη στις 10 Αυγούστου και ότι το υπουργείο ενημερώθηκε από την αστυνομία και δεν περίμενε να ενημερωθεί από τις εθνικιστικές αναρτήσεις. Ωστόσο, αστυνομικές πηγές διευκρινίζουν στην «Εφ.Συν.» ότι δεν υπήρξε σύλληψή του άνδρα, ούτε βέβαια είναι υπόλογος ενώπιον του νόμου, παρά μόνο προσαγωγή προς εξακρίβωση των στοιχείων του.

Τι ακριβώς φαίνεται να λέει και σε ποιους ο πρόσφυγας παραμένει αδιευκρίνιστο, ενώ είναι άγνωστο σε ποια κατάσταση ψυχικής υγείας βρισκόταν και αν δεχόταν φροντίδα υγείας. Οι πηγές του υπουργείου διευκρινίζουν ότι δεν προσήλθε ο άνδρας για να υποστηρίξει το αίτημά του για άσυλο την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, εξού και απορρίφθηκε η αίτησή του. Παραμένει ωστόσο άγνωστο για ποιους λόγους δεν εμφανίστηκε και αν η απουσία του έχει να κάνει πιθανόν με την κατάσταση της υγείας του ή με λόγους ανωτέρας βίας που τον δικαιολογούν. Ψιλά γράμματα για τον υπουργό που δείχνει να έχει επιλέξει τον ρόλο του εθνικιστική προβοκάτορα κόντρα στο κράτος δικαίου.

Τις εθνικιστικές δηλώσεις του υπουργού και ακροδεξιών λογαριασμών υιοθέτησαν και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, αναφέρει σε ανάρτησή του: «Η ασέβεια προς τους Εύζωνες είναι ασέβεια προς την ίδια την Ελλάδα. Οποιος βρίσκεται στην πατρίδα μας, έλληνας πολίτης ή επισκέπτης, πρόσφυγας ή μετανάστης οφείλει να επιδεικνύει σεβασμό προς τα εθνικά μας σύμβολα.

»Η Ελλάδα είναι χώρα σεβασμού και φιλοξενίας, αλλά προκλητικές και υβριστικές συμπεριφορές δεν μπορεί να γίνονται αποδεκτές. Ο σεβασμός στην Ιστορία και στους θεσμούς δεν είναι διαπραγματεύσιμος».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας του Στ. Κασσελάκη, Μιχάλης Χουρδάκης, που μιλά για γενικότερη καταρράκωση των αξιών στην πατρίδα μας ζητώντας επαναφορά στις θεμελιώδεις αξίες.