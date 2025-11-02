Νεκρός σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα o Γιάννης Λάλας της Greek Mafia

Νεκρός εντοπίστηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα o 42χρονος ο Γιάννης Λάλας που είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές στο παρελθόν για υποθέσεις της Greek Mafia.
Τα πρώτα στοιχεία φανερώνουν ότι ο θάνατος του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια ενώ σε κοντινή απόσταση στην περιοχή βρέθηκε ένα καμένο όχημα που εξετάζεται αν σχετίζεται με την υπόθεση.
Ο 42χρονος είχε γίνει στόχος μαφιόζικης επίθεσης πριν λίγους μήνες αλλά κατάφερε να σωθεί. Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της ασφάλειας Λιβαδειάς, ενώ αναμένεται και κλιμάκιο από την Αθήνα και την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Υπενθυμίζεται πως στον παρελθόν είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά είχαν απαλλαχθεί στο δικαστήριο.
