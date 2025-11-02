Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
19°C
20.4° 18.0°
1 BF
82%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
16.0° 13.2°
0 BF
76%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.4° 19.0°
3 BF
80%
Ιωάννινα
Αραιές νεφώσεις
9°C
8.9° 8.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
9°C
8.9° 8.9°
0 BF
87%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
14.3° 14.3°
2 BF
70%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
8°C
8.4° 8.4°
2 BF
93%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
16°C
15.7° 15.7°
1 BF
89%
Ηράκλειο
Αραιές νεφώσεις
18°C
19.1° 17.8°
2 BF
88%
Μυτιλήνη
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.0° 15.5°
1 BF
85%
Ερμούπολη
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
4 BF
77%
Σκόπελος
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
83%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
20°C
19.7° 19.7°
2 BF
80%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
13°C
12.9° 12.9°
1 BF
100%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.3° 17.8°
0 BF
77%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.1° 20.8°
3 BF
73%
Χαλκίδα
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.3° 17.8°
0 BF
88%
Καβάλα
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.0° 16.0°
1 BF
70%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
13.6° 13.6°
1 BF
93%
Καστοριά
Ελαφρές νεφώσεις
11°C
10.7° 10.7°
1 BF
89%
Κυριακή, 02 Νοεμβρίου, 2025
περιπολικό Άργος
Φωτογραφία Αρχείου | Eurokinissi

Νεκρός σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα o Γιάννης Λάλας της Greek Mafia UPD

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Τα πρώτα στοιχεία φανερώνουν ότι ο θάνατος του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια

Νεκρός εντοπίστηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα o 42χρονος ο Γιάννης Λάλας που είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές στο παρελθόν για υποθέσεις της Greek Mafia.

Τα πρώτα στοιχεία φανερώνουν ότι ο θάνατος του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια ενώ σε κοντινή απόσταση στην περιοχή βρέθηκε ένα καμένο όχημα που εξετάζεται αν σχετίζεται με την υπόθεση.

Ο 42χρονος είχε γίνει στόχος μαφιόζικης επίθεσης πριν λίγους μήνες αλλά κατάφερε να σωθεί. Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της ασφάλειας Λιβαδειάς, ενώ αναμένεται και κλιμάκιο από την Αθήνα και την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Υπενθυμίζεται πως στον παρελθόν είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά είχαν απαλλαχθεί στο δικαστήριο.

Νεκρός σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα o Γιάννης Λάλας της Greek Mafia

