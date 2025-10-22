Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
22.3° 20.6°
2 BF
83%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
20.9° 18.8°
3 BF
76%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
18.8° 17.0°
1 BF
79%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
16.9° 16.9°
3 BF
82%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
2 BF
77%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.6° 17.6°
1 BF
84%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.4° 16.4°
1 BF
72%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.0° 19.0°
2 BF
91%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.5° 21.1°
3 BF
78%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.7°
1 BF
65%
Ερμούπολη
Αραιές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
2 BF
78%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.7° 19.9°
1 BF
83%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
3 BF
88%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
1 BF
56%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
20.7° 19.5°
1 BF
73%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
24°C
24.8° 23.8°
2 BF
91%
Χαλκίδα
Αραιές νεφώσεις
22°C
22.2° 22.2°
1 BF
60%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.3° 18.3°
0 BF
80%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
19.2° 19.2°
2 BF
92%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.0° 18.0°
2 BF
72%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, 2025
Δολοφονία Τρίκαλα

Τι έδειξε η νεκροψία της 54χρονης στα Τρίκαλα - Απολογείται την Παρασκευή ο 18χρονος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Η αιτία θανάτου της άτυχης γυναίκας είναι ο στραγγαλισμός • Πέθανε λίγο πριν ο 18χρονος τηλεφωνήσει στην αστυνομία.

Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα της νεκροψίας - νεκροτομής που πραγματοποιήθηκε στη σορό της 54χρονης που δολοφονήθηκε από τον 18χρονο γιο της στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, αιτία θανάτου είναι ο στραγγαλισμός, ενώ η γυναίκα έφερε σημάδια στα αυτιά και τα μάτια της, πιθανότατα από την πετσέτα που κρατούσε σφιχτά ο συλληφθείς.

Η 54χρονη φέρεται να ξεψύχησε λίγη ώρα προτού ο 18χρονος τηλεφωνήσει στην αστυνομία και ομολογήσει την πράξη του.

 

Ο 18χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή, ενώ φέρεται να υποστήριξε στις πρώτες ερωτήσεις των αστυνομικών ότι ήθελε εδώ και καιρό να σκοτώσει τη μητέρα του, ότι διαφωνούσε με τον τρόπο ζωή της και πως δεχόταν bullying από συνομηλίκους του για την οικογενειακή του κατάσταση. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Τι έδειξε η νεκροψία της 54χρονης στα Τρίκαλα - Απολογείται την Παρασκευή ο 18χρονος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual