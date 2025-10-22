Τι έδειξε η νεκροψία της 54χρονης στα Τρίκαλα - Απολογείται την Παρασκευή ο 18χρονος

Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα της νεκροψίας - νεκροτομής που πραγματοποιήθηκε στη σορό της 54χρονης που δολοφονήθηκε από τον 18χρονο γιο της στα Τρίκαλα.
Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, αιτία θανάτου είναι ο στραγγαλισμός, ενώ η γυναίκα έφερε σημάδια στα αυτιά και τα μάτια της, πιθανότατα από την πετσέτα που κρατούσε σφιχτά ο συλληφθείς.
Η 54χρονη φέρεται να ξεψύχησε λίγη ώρα προτού ο 18χρονος τηλεφωνήσει στην αστυνομία και ομολογήσει την πράξη του.
Ο 18χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή, ενώ φέρεται να υποστήριξε στις πρώτες ερωτήσεις των αστυνομικών ότι ήθελε εδώ και καιρό να σκοτώσει τη μητέρα του, ότι διαφωνούσε με τον τρόπο ζωή της και πως δεχόταν bullying από συνομηλίκους του για την οικογενειακή του κατάσταση.
