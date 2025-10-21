Έγκλημα στα Τρίκαλα: 18χρονος φέρεται να σκότωσε τη μητέρα του

Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να δολοφόνησε τη 54χρονη μητέρα του και στην συνέχεια να ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία και τον συνέλαβε.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στα Τρίκαλα, καθώς 18χρονος φαίνεται να έπνιξε με πετσέτα την 54χρονη μητέρα του, μέσα στο σπίτι της και στη συνέχεια να ειδοποίησε την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 18χρονος φέρεται να προέβη στην εν λόγω αποτρόπαια ενέργεια μετά από καβγά που είχε με το 54χρονο θύμα.

Ο φερόμενος ως δράστης δεν διέμενε με τη μητέρα του και έτσι πήγε στο σπίτι της στον οικισμό Φλαμούλι, στην πόλη των Τρικάλων, στο πλαίσιο επίσκεψης.

Στη συνέχεια ο ίδιος φέρεται να ειδοποίησε την Αστυνομία, ενώ αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον συνέλαβαν.