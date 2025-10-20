Αθήνα, 19°C
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, 2025
Foinikounta_1020
EUROKINISSI

Προ των πυλών κι άλλα εντάλματα για το φονικό στη Φοινικούντα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Στο «μικροσκόπιο» πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του 68χρονου θύματος.

Νέα εντάλματα σύλληψης αναμένεται να εκδοθούν τις επόμενες ώρες για την διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, στις 5 Οκτωβρίου με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον 60χρονο επιστάτη.

Παράλληλα, κρίσιμα σημεία της υπόθεσης αναμένεται να «φωτίσουν» τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου για επτά συγκεκριμένους αριθμούς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίηση του προσώπου που φέρεται να βοήθησε τον 22χρονο – τον φερόμενο ως συνεργό – να μετακινηθεί από τη Φοινικούντα προς την Καλαμάτα μετά το φονικό.

Πρόκειται για άτομο που φέρεται να ανήκει στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του 33χρονου ανιψιού και αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Την ίδια ώρα, σήμερα, προσωρινά κρατούμενοι, με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν μετά τις πολύωρες απολογίες τους οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι.

Η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα επόμενα 24ωρα να θεωρούνται καθοριστικά για την αποκάλυψη όλων των πτυχών της υπόθεσης.

