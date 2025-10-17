Πολύωρη κατάθεση του ανιψιού του θύματος της Φοινικούντας

Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας προσήλθε και παρέμεινε μαζί με το συνήγορό του επί πολλές ώρες την Παρασκευή, ο 33χρονος ανιψιός του ενός από τα θύματα και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, στην διπλή δολοφονία στη Φοικινούντα καθώς και η φίλη του, η οποία είχε φτάσει στο σημείο λίγη ώρα μετά το τραγικό περιστατικό.
Ο αρχικός λόγος της παρουσίας τους ήταν η κλήση του από την αρμόδια ανακρίτρια για συμπληρωματική κατάθεση, ωστόσο προχώρησαν και σε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς ο 33χρονος φέρεται να δέχθηκε τη μοναδική σφαίρα που αστόχησε εκείνο το μοιραίο βράδυ της 05 Οκτωβρίου. Μέσα στη νύχτα ο φερόμενος δράστης είχε πυροβολήσει συνολικά πέντε φορές σκοτώνοντας τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη και φίλο του. Ο άνδρας έχει ήδη κατονομαστεί και αναγνωριστεί ανεπιφύλακτα από τον 33χρονο αυτόπτη μάρτυρα.
Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ο 33χρονος ανιψιός προσερχόμενος είχε την πρόθεση να αλλάξει την αρχική κατάθεσή του. Εκείνος και η φίλη του θεωρούνται βασικοί μάρτυρες και κρίσιμοι για τη διερεύνηση της υπόθεσης, η δε φίλη του, αυτήκοη μάρτυρας της ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, πρόκειται να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση του εγκλήματος με τη συμβολή των μαρτύρων.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας