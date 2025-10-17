Πολύωρη κατάθεση του ανιψιού του θύματος της Φοινικούντας

Πρόκειται να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση του εγκλήματος με τη συμβολή των μααρτύρων • Γιατί κράτησαν τόσο πολύ οι καταθέσεις του ανιψιού του αρχιτέκτονα και της φίλης του

Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας προσήλθε και παρέμεινε μαζί με το συνήγορό του επί πολλές ώρες την Παρασκευή, ο 33χρονος ανιψιός του ενός από τα θύματα και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, στην διπλή δολοφονία στη Φοικινούντα καθώς και η φίλη του, η οποία είχε φτάσει στο σημείο λίγη ώρα μετά το τραγικό περιστατικό.

Ο αρχικός λόγος της παρουσίας τους ήταν η κλήση του από την αρμόδια ανακρίτρια για συμπληρωματική κατάθεση, ωστόσο προχώρησαν και σε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς ο 33χρονος φέρεται να δέχθηκε τη μοναδική σφαίρα που αστόχησε εκείνο το μοιραίο βράδυ της 05 Οκτωβρίου. Μέσα στη νύχτα ο φερόμενος δράστης είχε πυροβολήσει συνολικά πέντε φορές σκοτώνοντας τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη και φίλο του. Ο άνδρας έχει ήδη κατονομαστεί και αναγνωριστεί ανεπιφύλακτα από τον 33χρονο αυτόπτη μάρτυρα.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ο 33χρονος ανιψιός προσερχόμενος είχε την πρόθεση να αλλάξει την αρχική κατάθεσή του. Εκείνος και η φίλη του θεωρούνται βασικοί μάρτυρες και κρίσιμοι για τη διερεύνηση της υπόθεσης, η δε φίλη του, αυτήκοη μάρτυρας της ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, πρόκειται να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση του εγκλήματος με τη συμβολή των μαρτύρων.