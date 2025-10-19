Ώρα απολογίας για τους κατηγορούμενους του διπλού φονικού στη Φοινικούντα

Οι δύο νεαροί αναμένεται να κατηγορήσουν ο ένας τον άλλον για τις δολοφονίες στο κάμπινγκ.

Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα για το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα, με την αστυνομία, που συνεχίζει την έρευνα, να θεωρεί πιθανή την εμπλοκή περισσότερων ατόμων στις δολοφονίες που έγιναν στο κάμπινγκ στις 5 Οκτωβρίου.

Οι δύο συλληφθέντες αλληλοκατηγορούνται για τους πυροβολισμούς που στοίχισαν τη ζωή στον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του κάμπινγκ. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο φερόμενος συνεργός ισχυρίζεται πως δεν πυροβόλησε, ενώ ο φερόμενος εκτελεστής υποστηρίζει ότι πήγε μόνο για τα χρήματα και πως ο άλλος άνοιξε πυρ.

Ενώπιον του ανακριτή σήμερα στις 12 οι δύο νεαροί, που αναμένεται να κατηγορήσουν ο ένας τον άλλον για το διπλό φονικό. Οι δικηγόροι τους, τους επισκέφθηκαν χθες στα κρατητήρια της Καλαμάτας προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Την ίδια ώρα, η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας λαμβάνει καταθέσεις από μάρτυρες-«κλειδιά», με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, με την ίδια να εστιάζει σε ένα τηλεφώνημα που έγινε μετά το φονικό, από το κινητό της συντρόφου του 68χρονου θύματος προς τον εργοδότη του 22χρονου φερόμενου ως συνεργό.

Ο εργοδότης έχει ήδη καταθέσει, ενώ έχει ζητηθεί άρση τηλεφωνικού απορρήτου για όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να πέσει φως στην υπόθεση.

Στο μικροσκόπιο των αρχών σύμφωνα με την ΕΡΤ, βρίσκεται πλέον και ένα λευκό αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή της Φοινικούντας την ώρα της δολοφονίας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν πρόκειται για το ίδιο όχημα που είχε εντοπιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας – υπόθεση για την οποία είχε αναλάβει την ευθύνη ο 22χρονος.