Οι αλληλοκατηγορίες και το τρίτο πρόσωπο

Καρφώνουν ο ένας τον άλλο οι δύο νεαροί που έχουν συλληφθεί για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα ● Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το μεσημέρι της Κυριακής ● Στο κάδρο της ΕΛ.ΑΣ. ο πιθανός ηθικός αυτουργός και ο άνθρωπος που βοήθησε τον δολοφόνο να διαφύγει από τη Μεσσηνία

Προθεσμία για να απολογηθούν τo μεσημέρι της Κυριακής ζήτησαν κι έλαβαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Οι δύο νεαροί έμειναν για λιγότερο από μισή ώρα στο γραφείο του ανακριτή Καλαμάτας, με τον κατηγορούμενο ως εκτελεστή να μην απολογείται προανακριτικά έπειτα από τη σύλληψή του. Οσα έχουν γίνει γνωστά από τις συζητήσεις των δύο 22χρονων με τους αστυνομικούς του ανθρωποκτονιών δείχνουν αλληλοκατηγορίες και πολλές αντιφάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κάδρο των αρχών βρίσκονται τουλάχιστον δύο επιπλέον άτομα, ο πιθανός ηθικός αυτουργός και κάποιος που θεωρείται ότι βοήθησε τον 22χρονο δράστη να διαφύγει από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα και στη συνέχεια στην Αθήνα.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται –κατά περίπτωση– οι πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, τελεσθείσης κατά συρροή και κατά συναυτουργία, της συνέργειας σε ανθρωποκτονία, της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν υποβάλει αίτημα να λάβουν αντίγραφα της δικογραφίας αύριο, προκειμένου να μελετήσουν το υλικό και να προετοιμάσουν τις απολογίες των πελατών τους, οι οποίες αναμένεται να ρίξουν φως σε κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης.

Μερική ομολογία

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται με αμείωτη ένταση καθώς παραμένουν ανοιχτά αρκετά ερωτήματα εκ των αντιφάσεων που προέκυψαν από τις καταθέσεις των δύο συλληφθέντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο φέρεται να έχει προχωρήσει σε μερική ομολογία, ενώ ο δεύτερος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμμετοχή, επιμένοντας ότι δεν είναι ο φυσικός αυτουργός.

Ακόμα ένα σημείο που προκαλεί προβληματισμό αφορά το ποιος από τους δύο νεαρούς είχε γνώση χειρισμού όπλων, αφού ο εκτελεστής ήταν ψύχραιμος και πυροβόλησε αρκετές φορές. Ο 22χρονος φερόμενος ως φυσικός αυτουργός Ελληνοβρετανός, οδηγός του επίμαχου σκούτερ, που συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα, φέρεται να μην έχει καμία εμπειρία με όπλα, καθώς δεν έχει υπηρετήσει ακόμη τη στρατιωτική του θητεία. Αντίθετα, ο συνομήλικός του συνοδηγός είχε υπηρετήσει κανονικά στον ελληνικό στρατό και, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επιχειρήσει να ενταχθεί ακόμη και στις ειδικές δυνάμεις των ΟΥΚ. Το ότι ο επιστάτης δέχθηκε φονικά πυρά εν κινήσει και μέσα στο σκοτάδι, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη δεξιοτεχνία στη χρήση όπλου, ενισχύει τα ερωτήματα που εξετάζουν με προσοχή οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Το «κλειδί»

Ενα κρίσιμο τηλεφώνημα φαίνεται πως αποτελεί το «κλειδί» της υπόθεσης, καθώς, σύμφωνα με τις έρευνες, ο 22χρονος συνοδηγός φέρεται να επικοινώνησε με κάποιο πρόσωπο που βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ λίγο πριν ή μετά το έγκλημα. Οι αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πίσω από τη δολοφονία κρύβεται πιθανός ηθικός αυτουργός. Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό κρίσιμων πειστηρίων, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί η περούκα που φέρονται να χρησιμοποίησαν οι δράστες, το όπλο του φόνου, αλλά ούτε και το λευκό σκούτερ που χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους. Η οικογένεια του 68χρονου θύματος ζήτησε μέσω των συνηγόρων της, Αντώνη Κατσά και Παναγιώτη Νταή, να σταματήσει η «σκύλευση του νεκρού» καθώς όλες αυτές τις μέρες πλάθονται διάφορα ευφάνταστα σενάρια για την προσωπική και οικογενειακή του ζωή, που έχουν διαταράξει τη μικρή κοινότητα της Φοινικούντας…