Ν.Δ. και αστυνομία εις σάρκα μίαν στην ασυδοσία!

Στη λευκή επιταγή της κυβέρνησης στην ΕΛ.ΑΣ., ώστε να εφαρμοστεί το δόγμα «νόμος και τάξη» σε όσους αντιδρούν έμπρακτα στις πολιτικές αυταρχισμού, αναφέρθηκαν, σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου που οργάνωσε η ΚΕΔΔΑ, δικηγόροι, μέλη του Global Sumud Flotilla και φοιτητές που ξυλοκοπήθηκαν άγρια από την αστυνομία στην πορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη την 7η Οκτώβρη

Η ελληνική κυβέρνηση δείχνει ότι είναι κάτι παραπάνω από πρόθυμη να εφαρμόσει το δόγμα «νόμος και τάξη», ξεκινώντας πρώτα απ’ όλα με τη δίωξη όσων αντιτίθενται έμπρακτα στις πολιτικές της. Σε αυτή την προσπάθεια επιστρατεύει την αστυνομία, η οποία το τελευταίο διάστημα φαίνεται να έχει πάρει κάτι σαν «λευκή επιταγή» για να αυθαιρετεί. Η άγρια καταστολή της πορείας της 7ης Οκτωβρίου, οι τραυματισμοί δεκάδων διαδηλωτών και οι συλλήψεις στον σωρό, καθώς και η εισβολή δυνάμεων ΟΠΚΕ στην κατάληψη των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής παραβιάζοντας το πανεπιστημιακό άσυλο είναι μόνο μερικά από τα πρόσφατα παραδείγματα αυθαιρεσίας και καταστολής.

Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, που οργάνωσε η Κίνηση για τις Ελευθερίες, τα Δημοκρατικά Δικαιώματα, την Αλληλεγγύη (ΚΕΔΔΑ), δικηγόροι, μέλη του Global Sumud Flotilla και φοιτητές που ξυλοκοπήθηκαν από την αστυνομία στην πορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη την 7η Οκτώβρη ανέδειξαν το ζήτημα της έξαρσης της καταστολής από την ελληνική αστυνομία, αλλά και την αγαστή συνεργασία της κυβέρνησης με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ. «Ενώ πέσαμε κάτω, μας χτύπησαν με κλομπ οι αστυνομικοί, μας κυνήγησαν και μας έριξαν πάνω σε ένα αυτοκίνητο όπου συνέχισαν να μας χτυπάνε. Μου άνοιξαν το κεφάλι» καταγγέλλει ο τραυματίας φοιτητής για την αστυνομική βία στην πορεία της 7ης Οκτώβρη.

Ο δικηγόρος συλληφθέντων της πορείας της 7ης Οκτώβρη, Θεόδωρος Συμεωνίδης, τόνισε ότι η κυβέρνηση στέλνοντας την αστυνομία να διαλύσει με ακραία βίαιο τρόπο μια ειρηνική διαδήλωση δείχνει έμπρακτα τη συμμόρφωσή της με τις επιταγές του καθεστώτος Νετανιάχου. Ακόμα η βία δεν περιορίζεται μόνο στον ξυλοδαρμό διαδηλωτών, αλλά «υπάρχει και μια ιδιότυπη βία και ομηρία που βρίσκεται πάνω στους συλληφθέντες, οι οποίοι, μέχρι να γίνει το δικαστήριο, κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις» επισήμανε ο κ. Συμεωνίδης.

«Ούτε η χούντα»

Ο αγωνιστής δικηγόρος Κώστας Παπαδάκης υπογράμμισε ότι, όπως προέκυψε από τη δικογραφία, οι συλληφθέντες δεν είχαν σχέση με τα επεισόδια και ότι τα κακουργήματα που τους απαγγέλθηκαν είναι έωλα και άνευ οποιασδήποτε βάσης. «Πρέπει να δοθεί η μάχη για να αποφευχθεί η παραπομπή των συλληφθέντων σε δίκη, θα πρέπει επιτέλους οι θύτες, δηλαδή οι αστυνομικοί, να νιώθουν ότι δεν μπορούν να αυθαιρετούν και να μένουν στο απυρόβλητο» τόνισε, ενώ αναφέρθηκε και στην ντροπιαστική στάση του πρύτανη του ΕΜΠ, Ιωάννη Χατζηγεωργίου, ο οποίος «έκανε αυτό που ούτε η χούντα δεν είχε τολμήσει να κάνει», καλώντας ο ίδιος την αστυνομία για να σπάσει τη δημοκρατικά ψηφισμένη κατάληψη.

Τρομοκράτηση

Αντίστοιχα η δικηγόρος συλληφθέντων της πορείας της 7ης Οκτώβρη και της εισβολής στην κατάληψη της Αρχιτεκτονικής, Αλεξάνδρα Φώτη, ανέδειξε την προσπάθεια τρομοκράτησης του αγωνιζόμενου κόσμου από κυβέρνηση και αστυνομία, καταγγέλλοντας και ότι «στη ΓΑΔΑ μέχρι τις 5 το πρωί κανείς από τους τραυματίες συλληφθέντες δεν είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο και έπρεπε να παρέμβουν επανειλημμένα οι δικηγόροι για τα απολύτως στοιχειώδη δικαιώματα».

Ο δικηγόρος Μάνος Βασιλείου ανέδειξε μια πάγια τακτική της αστυνομίας, η οποία, αφού έχει χτυπήσει και τραυματίσει διαδηλωτές, εν τέλει τους συλλαμβάνει προκειμένου να κατασκευάσει την εικόνα του «θύτη-διαδηλωτή» και να συγκαλύψει την υπέρμετρη καταστολή και τις βιαιοπραγίες της, τακτική που έγινε έκδηλη (και) στην πορεία της 7ης Οκτώβρη.

Ο απαχθείς από τις ισραηλινές αρχές και μέλος του Global Sumud Flotilla, Παντελής Λούβρος, κατήγγειλε ότι «η ισραηλινή πρεσβεία δίνει ξεκάθαρα γραμμή στην ελληνική κυβέρνηση», ενώ αναφέρθηκε και στις τραγικές, απάνθρωπες συνθήκες κράτησης και βασανιστηρίων που βιώνουν οι χιλιάδες Παλαιστίνιοι στις ισραηλινές φυλακές.

● Χθες η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στην απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, στην οποία καλούσαν οι συλλογικότητες «Gather for Gaza» και «Stand with Palestine» με τη συμμετοχή μελών του «Λαϊκού Μετώπου Τουρκίας».