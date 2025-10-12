Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.1° 18.0°
3 BF
54%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
16°C
17.1° 14.6°
2 BF
65%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
20.0° 19.9°
3 BF
65%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
13°C
12.9° 12.9°
1 BF
62%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
13°C
12.9° 12.9°
1 BF
88%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.2° 18.2°
0 BF
57%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
12°C
12.4° 12.4°
0 BF
62%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
65%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.9° 19.9°
5 BF
49%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
17°C
18.9° 16.5°
3 BF
54%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
6 BF
48%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
19.9° 17.7°
1 BF
72%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
1 BF
52%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
62%
Λαμία
Αίθριος καιρός
15°C
15.1° 14.5°
1 BF
78%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
21°C
21.0° 19.8°
4 BF
52%
Χαλκίδα
Αραιές νεφώσεις
17°C
18.3° 16.8°
0 BF
67%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
17°C
17.1° 13.3°
2 BF
54%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
17.5° 17.5°
1 BF
63%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
12°C
11.9° 11.9°
0 BF
72%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, 2025
Βρέφος
Martin Valigursky | Dreamstime.com

Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε βρέφος στην Αχαρνών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Κοριτσάκι ενός έτους διακομίστηκε στο Παίδων, φέρεται να εισέπνευσε ναρκωτικές ουσίες • Συνελήφθη ο 27χρονος πατέρας του.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στις αρχές καθώς σε διαμέρισμα στην Αχαρνών εντοπίστηκε ένα κοριτσάκι ενός έτους χωρίς τις αισθήσεις του.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, μια γυναίκα ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ η μητέρα του βρέφους φέρεται να κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων όπου και διασωληνώθηκε σε ΜΕΘ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 27χρονος πατέρας έχει συλληφθεί.

Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι ο άνδρας φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών και από τους καπνούς επηρεάστηκε το βρέφος και έχασε τις αισθήσεις του.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε βρέφος στην Αχαρνών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual