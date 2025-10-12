Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε βρέφος στην Αχαρνών

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στις αρχές καθώς σε διαμέρισμα στην Αχαρνών εντοπίστηκε ένα κοριτσάκι ενός έτους χωρίς τις αισθήσεις του.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, μια γυναίκα ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ η μητέρα του βρέφους φέρεται να κάλεσε το ΕΚΑΒ.
Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων όπου και διασωληνώθηκε σε ΜΕΘ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 27χρονος πατέρας έχει συλληφθεί.
Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι ο άνδρας φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών και από τους καπνούς επηρεάστηκε το βρέφος και έχασε τις αισθήσεις του.
