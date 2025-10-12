Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε βρέφος στην Αχαρνών

Κοριτσάκι ενός έτους διακομίστηκε στο Παίδων, φέρεται να εισέπνευσε ναρκωτικές ουσίες • Συνελήφθη ο 27χρονος πατέρας του.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στις αρχές καθώς σε διαμέρισμα στην Αχαρνών εντοπίστηκε ένα κοριτσάκι ενός έτους χωρίς τις αισθήσεις του.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, μια γυναίκα ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ η μητέρα του βρέφους φέρεται να κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων όπου και διασωληνώθηκε σε ΜΕΘ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 27χρονος πατέρας έχει συλληφθεί.

Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι ο άνδρας φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών και από τους καπνούς επηρεάστηκε το βρέφος και έχασε τις αισθήσεις του.