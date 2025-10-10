Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.8° 19.2°
2 BF
64%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
22.2° 19.3°
3 BF
47%
Πάτρα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
18.0° 17.1°
2 BF
67%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
1 BF
72%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
77%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.8° 19.8°
0 BF
57%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
2 BF
48%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
19°C
18.6° 18.6°
0 BF
80%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.8° 18.3°
2 BF
64%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
18.2° 16.6°
2 BF
72%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
3 BF
64%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
19°C
19.9° 18.7°
1 BF
68%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
77%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
3 BF
52%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.9° 18.4°
1 BF
72%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
22°C
21.8° 21.6°
4 BF
71%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.5° 18.8°
0 BF
52%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.3° 16.3°
1 BF
77%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.7° 19.7°
2 BF
58%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
16°C
15.7° 15.7°
1 BF
62%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, 2025
peripoliko
EUROKINISSI

Νεκρός και τραυματίας μέσα σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Ήταν δεμένοι και άγρια χτυπημένοι • Δεν έφεραν τραύματα από όπλο ή μαχαίρι.

Ένας άντρας εντοπίστηκε νεκρός και ένας άλλος τραυματίας, μέσα σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα (επί της οδού Σεράφη 4) στην Αθήνα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκρός είναι ένας 31χρονος αλλοδαπός (με καταγωγή από την ανατολική Ευρώπη) που βρέθηκε δεμένος και άγρια χτυπημένος. Επίσης τραυματισμένος από χτυπήματα ήταν ένας 48χρονος, επίσης αλλοδαπός (με καταγωγή από την ανατολική Ευρώπη), ο οποίος φέρεται πως κατάφερε να λυθεί και να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι τέσσερα άτομα εισήλθαν στο διαμέρισμα και αφού έδεσαν αυτόν και τον 31χρονο, ξεκίνησαν να τους χτυπούν με μανία.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι δύο άντρες δεν έφεραν τραύματα από όπλο ή μαχαίρι.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Νεκρός και τραυματίας μέσα σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual