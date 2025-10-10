Νεκρός και τραυματίας μέσα σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα

Ήταν δεμένοι και άγρια χτυπημένοι • Δεν έφεραν τραύματα από όπλο ή μαχαίρι.

Ένας άντρας εντοπίστηκε νεκρός και ένας άλλος τραυματίας, μέσα σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα (επί της οδού Σεράφη 4) στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκρός είναι ένας 31χρονος αλλοδαπός (με καταγωγή από την ανατολική Ευρώπη) που βρέθηκε δεμένος και άγρια χτυπημένος. Επίσης τραυματισμένος από χτυπήματα ήταν ένας 48χρονος, επίσης αλλοδαπός (με καταγωγή από την ανατολική Ευρώπη), ο οποίος φέρεται πως κατάφερε να λυθεί και να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι τέσσερα άτομα εισήλθαν στο διαμέρισμα και αφού έδεσαν αυτόν και τον 31χρονο, ξεκίνησαν να τους χτυπούν με μανία.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι δύο άντρες δεν έφεραν τραύματα από όπλο ή μαχαίρι.