Φονικό στη Φοινικούντα: Στο μικροσκόπιο των αρχών η διαθήκη του 68χρονου

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε, η συντριπτική πλειονότητα της περιουσίας του πάει στον ανιψιό του, ο οποίος ήταν ο μοναδικός μάρτυρας του διπλού φονικού.

«Γρίφο» συνεχίζει να αποτελεί το διπλό φονικό που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, καθώς οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν ταυτοποιήσει ούτε εντοπίσει τον δράστη, ο οποίος φαίνεται να είναι νέος σε ηλικία, σύμφωνα με την κάταθεση που φέρεται να έκανε ο ανιψιός του 68χρονου θύματος, ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Οι αρχές φαίνεται να έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τη διαθήκη του 68χρονου καθώς εικάζεται ότι σχετίζεται με το διπλό φονικό.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο 68χρονος είχε συντάξει μυστική διαθήκη στις 2 Οκτωβρίου, μόλις τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του. Μάλιστα η διαθήκη κατατέθηκε την ίδια μέρα της σύνταξής της.

Η πρώτη διαθήκη του 68χρονου είχε κατατεθεί ένα χρόνο πριν και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2024 ωστόσο ακόμα δεν είναι γνωστό το περιεχόμενό της καθώς ο 68χρονος με το που κατέθεσε την καινούργια απέσυρε την προγενέστερη.

Σύμφωνα πάντα με τον δικηγόρο, ο 68χρονος αφήνει το συντριπτικό μέρος της περιουσίας του - πάνω από 95% - στον ανιψιό του, ο οποίος είναι και ο μοναδικός μάρτυρας στη δολοφονία και θεωρείται από τις Αρχές πρόσωπο – «κλειδί» στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

«Δημοσιεύτηκε η διαθήκη, η καινούργια διαθήκη του θύματος της στυγερής δολοφονικής επίθεσης που έγινε στη Φoινικούντα, με δύο θύματα και είχαμε τη διαθήκη του 68χρονου, την καινούργια διαθήκη του 68χρονου. Το σημαντικό στοιχείο που βγήκε σήμερα από τη δημοσίευση είναι ο χρόνος που συντάχτηκε αυτή η καινούργια διαθήκη και προέκυψε, λοιπόν, ότι συντάχτηκε στις 2 Οκτωβρίου 2025. Με άλλα λόγια, τρεις μέρες πριν δολοφονηθεί και την ίδια μέρα κατατέθηκε στον συμβολαιογράφο η μυστική αυτή διαθήκη. Αυτό δείχνει έναν πανικό αυτού του ανθρώπου. Επίσης, αρχίζει τη διαθήκη του αναφέροντας ότι “γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνίδιου θανάτου μου”», δήλωσε ο δικηγόρος του 68χρονου στις κάμερες.