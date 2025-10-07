Συνεχίζονται οι έρευνες για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Μεσσηνία

Συνεχίζει να αναζητείται ο νεαρός δράστης του διπλού φονικού με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 60χρονο επιστάτη σε κάμπινγκ της Φοινικούντας το βράδυ της Κυριακής, με τα κίνητρά του να εξακολουθούν να αποτελούν γρίφο για τις Αρχές.

Στον χώρο του κάμπινγκ όπου οι αστυνομικοί αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα, έφτασε χθες το πρωί ιατροδικαστής από την υπηρεσία της Κορίνθου, που εξέτασε τον χώρο και τα θύματα και σήμερα αναμένεται να προχωρήσει σε νεκροψία-νεκροτομή, ενώ στις έρευνες της Ασφάλειας Μεσσηνίας συμβάλλει και ειδικό κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα.

Ο ανιψιός

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, πρόκειται για μια «πολύ σοβαρή» και «περίεργη» υπόθεση, με όλα τα ενδεχόμενα (πλην εκείνου της ληστείας) να παραμένουν προς το παρόν ανοιχτά.

Αστυνομικές πηγές βλέπουν ένα προμελετημένο έγκλημα, με τον δράστη να φτάνει στο κάμπινγκ αποφασισμένος να σκοτώσει, και ψάχνουν πιθανή σύνδεση με την επίθεση προς τον 68χρονο που είχε σημειωθεί πριν από περίπου έναν μήνα. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι ο δράστης προχώρησε και στη δολοφονία του επιστάτη, γιατί είναι πιθανό να γνώριζε την ταυτότητά του.

Κλειδί στη διαλεύκανση της διπλής δολοφονίας ενδεχομένως να παίξει η κατάθεση του ανιψιού του δολοφονημένου επιχειρηματία, που βρισκόταν στον χώρο και φέρεται να έχει αναφέρει ότι ο δράστης ήταν πολύ νεαρής ηλικίας, ενδεχομένως και ανήλικος, ενώ πιθανότατα είχε συνεργό και διέφυγε με μοτοσικλέτα από τον δρόμο με κατεύθυνση προς τη γειτονική Κορώνη. Οι Αρχές σαρώνουν τις γύρω κάμερες, ωστόσο πρόκειται για έναν επαρχιακό δρόμο σε αραιοκατοικημένη περιοχή και είναι ίσως δύσκολο να βρεθεί αρκετό οπτικό υλικό.

Ο ξυλοδαρμός

Αν και τα θύματα, ο 68χρονος επιχειρηματίας και ο 60χρονος επιστάτης, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ζευγάρι, δεν εμφανίζονταν να έχουν «εχθρούς» ή κάποιες σοβαρές διαφορές, επιβεβαιώνεται πλέον ότι ο 68χρονος είχε δεχτεί δύο επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν, τόσο με ξυλοδαρμό έπειτα από επεισόδιο όσο και με αεροβόλο όπλο πριν από περίπου έναν μήνα.

Μάλιστα, φέρεται να έμενε στο κάμπινγκ και όχι στο σπίτι του, το οποίο βρίσκεται σε λόφο σε κοντινή απόσταση, πιθανότατα ως μέτρο προστασίας. Σύμφωνα πάντως με τον κοινοτάρχη της Φοινικούντας, Νίκο Τσώνη, ο 68χρονος ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος που δεν είχε δημιουργήσει προβλήματα ούτε είχε διαφορές.

«Για την κοινωνία της Φοινικούντας είναι κάτι ασύλληπτο. Εχουμε παγώσει. Και το χειρότερο είναι ότι, όταν έγινε το φονικό, εντός του κάμπινγκ ήταν περίπου 70 οικογένειες», είπε ακόμη ο κ. Τσώνης στο Μεσόγειος TV της Καλαμάτας.